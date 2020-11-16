是否安好？保育團體提供獎品走尋2隻野放黑琵行蹤
台南市政府農業局今年2、3月陸續野放病癒的兩隻黑面琵鷺「T85」 及「T94」，進入黑琵來台度冬高峰，保育團體結合農業局積極找尋這兩隻黑琵下落，若有鳥友發現蹤跡，農業局將提供獎品，且招待參加黑琵親子輕旅行活動。
農業局長謝耀清表示，今年1月19日台南市生態保育學會2位志工伙伴，在學甲濕地生態園區發現1隻有異狀黑面琵鷺，由特有生物研究保育中心七股站護送，經醫師診斷為肉毒桿菌中毒，隨即施打抗血清藥劑，為後續追蹤繫上「T85」腳環，今年2月26日由市長黃偉啠與台南市生態保育學會等保育單位，在學甲濕地進行野放。
今年3月22日鳥友王徵吉在七股頂山魚塭發現翅膀受傷無法行的黑琵，經送醫搶救已經康復，繫上「T94」腳環，4月7日下午4時在頂山賞鳥亭進行野放。
今年黑面琵鷺保育季活動11月22日將在學甲濕地生態園區登場，各項準備蓄勢待發，保育人士關心上述這兩隻野放黑琵是否返台過冬，發動各地鳥友協助找尋牠們的下落，只要拍攝他們的行蹤，農業局將公開頒發優質獎品給予鼓勵，並且招待參加黑琵親子輕旅行的活動，連絡電話0928749922邱仁武。
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