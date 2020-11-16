快訊

新增一名印尼籍社福移工確診 11月1日入境無症狀

非洲大戰爆發？空襲機場種族屠殺...衣索比亞內戰失控中

是否安好？保育團體提供獎品走尋2隻野放黑琵行蹤

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
編號「T94」黑琵昔日芳蹤。圖／台南市生態保育學會提供
編號「T94」黑琵昔日芳蹤。圖／台南市生態保育學會提供

台南市政府農業局今年2、3月陸續野放病癒的兩隻黑面琵鷺「T85」 及「T94」，進入黑琵來台度冬高峰，保育團體結合農業局積極找尋這兩隻黑琵下落，若有鳥友發現蹤跡，農業局將提供獎品，且招待參加黑琵親子輕旅行活動。

農業局長謝耀清表示，今年1月19日台南市生態保育學會2位志工伙伴，在學甲濕地生態園區發現1隻有異狀黑面琵鷺，由特有生物研究保育中心七股站護送，經醫師診斷為肉毒桿菌中毒，隨即施打抗血清藥劑，為後續追蹤繫上「T85」腳環，今年2月26日由市長黃偉啠與台南市生態保育學會等保育單位，在學甲濕地進行野放。

今年3月22日鳥友王徵吉在七股頂山魚塭發現翅膀受傷無法行的黑琵，經送醫搶救已經康復，繫上「T94」腳環，4月7日下午4時在頂山賞鳥亭進行野放。

今年黑面琵鷺保育季活動11月22日將在學甲濕地生態園區登場，各項準備蓄勢待發，保育人士關心上述這兩隻野放黑琵是否返台過冬，發動各地鳥友協助找尋牠們的下落，只要拍攝他們的行蹤，農業局將公開頒發優質獎品給予鼓勵，並且招待參加黑琵親子輕旅行的活動，連絡電話0928749922邱仁武。

編號「T85」黑琵，今年2月26日由市長黃偉啠與保育人士在學甲濕地進行野放，鳥友們目前走尋其下落。圖／台南市生態保育學會提供
編號「T85」黑琵，今年2月26日由市長黃偉啠與保育人士在學甲濕地進行野放，鳥友們目前走尋其下落。圖／台南市生態保育學會提供

野放 濕地 黑面琵鷺

延伸閱讀

影／當年小白鶴！ 瀕危東方白鸛、黑面琵鷺同框鳥友搶拍

苗栗首例 石虎農藥中毒復元野放

苗栗縣發現首例農藥中毒石虎 獲救復元後已野放

學甲濕地首批14隻黑面琵鷺現蹤 較往年提早報到

相關新聞

2歲警犬出勤時爆衝甩繩逃走 網笑：狗狗也想翹班

警犬被訓練來協助警察進行搜救、毒品查緝等任務，日本一隻年輕的牧羊犬警犬在值勤時不明原因爆衝逃脫，警方出動大批人力兩天後才找回。

別誤會北市動物園玻璃髒 其實是用來防鳥殺

民眾到台北市立動物園，一定好奇怎麼許多園區的玻璃上，都有一點一點的白點？甚至還有遊客抱怨白點擋住視線。動物園表示，這些玻...

警訊！濕地縮減棲地劣化 全台12種水鳥數量明顯減少

「台灣新年數鳥嘉年華」調查團隊分析2014年到2019年度冬水鳥族群的變動趨勢，發現有12種水鳥的數量明顯減少。農委會特...

疫情衝擊 獲救犬貓跨海出養數量減費用增

三腳狗、白腳狗、老犬等，在台灣認養率較低，包含台灣動物緊急救援小組等動保團體與國外組織合作，媒合犬貓找到新主人。台灣動物...

青頭潛鴨 再度光臨四川德陽

「鳥友在旌湖觀鳥時，意外發現了3隻青頭潛鴨，太難得了！」近日在四川省德陽市，愛鳥人士發現了3隻珍貴的青頭潛鴨。這種全球數...

許厝港千隻黑腹濱鷸滿天飛舞 冬候鳥近15年過境盛況

桃園市大園區許厝港國家濕地生態復育下，逐漸成為候鳥過境台灣重要棲地，最近漸入冬季冬候鳥南遷季節，桃園市野鳥學會發現上千隻...

侏儸紀公園？巨鱷悠閒散步高爾夫球場 網驚：以為是恐龍

真實版的《侏儸紀公園》？近日國外網友拍下一隻「謎樣生物」悠閒地在草地上散步，但鏡頭拉近後能發現這其實是貨真價實的巨鱷，由於其體型龐大且尾巴又長又壯，容易讓人誤以為是恐龍，影片曝光立刻掀起討論，目前已累積160萬的觀看次數。

2隻瀕危嬌客同框 300人搶拍

新北市金山清水濕地附近農田日前出現1隻韓國飛來的「東方白鸛」（右），列為瀕危等級；昨天又有1隻同等級的「黑面琵鷺」（左）...

影／當年小白鶴！ 瀕危東方白鸛、黑面琵鷺同框鳥友搶拍

新北市金山清水濕地一處農田，1隻從韓國飛來瀕危等級的「東方白鸛」日前現蹤，今又有1隻也被列為瀕危等級的「黑面琵鷺」現身，...

動物園獅子躺水塘動也不動已死亡 園方竟稱：在休息

河北邯鄲一間野生動物園近日有非洲獅被發現一動不動浸泡在水塘之內，工作人員最初僅稱「在休息呢」。惟經查驗後，動物園證實獅子已經死亡，理由是「體力不支溺斃」。不過，邯鄲林業局在周五再度作出回應，稱溺斃是不實消息，「屬於正常壽命到了老死」。對於獅子的實際情況，有關方面竟然會兩天內出現三種不同版本回應，有不少網民就留言批評當局行政混亂。

中市動保深度教育課程 療癒犬當助教陪上課

為讓孩子學習與動物良性互動，台中市動保處和「與狗相癒－療癒犬心理工作室」合作辦理動物保護深度教育課程，自9月開始於大里國...

瀕絕冬候鳥「唐秋沙」鰲鼓現蹤 鳥友驚豔：賺到了！

天氣轉涼，遠方嬌客冬候鳥陸續飛批嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區報到，吸引鳥友及團體賞鳥，資深鳥友、退休校長張文良，11日中...

熱門新聞

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹受長官提拔 處女別去這防意外

單側鼻塞半年當感冒 五旬婦遭黑色素瘤吃穿顱骨

秋老虎來了！吳德榮：日夜溫差大 本周五晚間變天轉涼

一張圖看天氣！梵高颱風影響曝光 北邊鋒面系統將建立

噪音車罰鍰擬翻倍 夜間加重罰

2020台北牛肉麵節得獎店家誰最夯？獨家網路聲量排行出爐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。