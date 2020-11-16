是否安好？保育團體提供獎品走尋2隻野放黑琵行蹤

台南市政府農業局今年2、3月陸續野放病癒的兩隻黑面琵鷺「T85」 及「T94」，進入黑琵來台度冬高峰，保育團體結合農業局積極找尋這兩隻黑琵下落，若有鳥友發現蹤跡，農業局將提供獎品，且招待參加黑琵親子輕旅行活動。

農業局長謝耀清表示，今年1月19日台南市生態保育學會2位志工伙伴，在學甲濕地生態園區發現1隻有異狀黑面琵鷺，由特有生物研究保育中心七股站護送，經醫師診斷為肉毒桿菌中毒，隨即施打抗血清藥劑，為後續追蹤繫上「T85」腳環，今年2月26日由市長黃偉啠與台南市生態保育學會等保育單位，在學甲濕地進行野放。

今年3月22日鳥友王徵吉在七股頂山魚塭發現翅膀受傷無法行的黑琵，經送醫搶救已經康復，繫上「T94」腳環，4月7日下午4時在頂山賞鳥亭進行野放。