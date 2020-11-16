南投路面「卡油」2個月沒人清 議員怒批太誇張

南投縣南崗工業區成功三路一帶從今年9月起，屢傳貨車漏油致騎士自摔事故，縣議員蔡宗智、簡賜勝等人針對路面油漬至今仍無人處理，痛批誇張，要求縣府先出面處置，並依法開單；工務處則表示，經協調，業者20日前完成路面重鋪。

蔡宗智指出，南崗工業區成功三路路面油漬問題從9月就有人開始反映，光是他就接到3起機車事故陳情，3個騎士都因打滑且摔斷腿，事關人民生命安全，且真的已經有人受傷，路面「卡油」問題卻到現在都還沒解決，實在很誇張！

南投警察局長呂新財說，成功三路道路油漬在近2周已造成5起車禍事故，當地警所接獲民眾報案後，有調閱監視器追查對漏油車輛開罰，也會協助受傷民眾向肇事者求償，針對油漬區域則與工務處討論設置交通錐管制，避免再有意外發生。

工務處處長陳錫梧則表示，針對該路段有路面油漬釀禍問題，經清查是工業區內卜蜂食品公司的貨車有漏油狀況，而按該處、警方與業者協調紀錄，業者須在本月20日前完成路面刨鋪作業，若未完成得按日連續開罰，也已發文告知業者。

蔡痛批，等待業者處理路面油漬的空窗期，像現在距20日還有5天，若這段期間出狀況，誰要負責，要是廠商擺爛不弄又怎麼辦；對此，陳回應，若又有事故，由業者負責，工務處按照規定去追究廠商的責任。