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台中捷運試營運 雙北、竹、彰民眾一日輕旅行
台中捷運試營運首日，記者親自試乘時，在捷運上遇到鄭家三姊妹相約分乘高鐵、台鐵到台中輕旅行，還有黃姓婦人從彰化搭台鐵區間車來試乘，突顯台灣一日生活圈更為便捷。
鄭家三姊妹老大住新竹、老二住永和、5妹住士林，她們獲知台中捷運今起試營運，一早老二和5妹搭高鐵，大妹搭台鐵，相約在台中高鐵站聚首，並一同試搭台中捷運一日遊。
她們說，一上午先去南屯的市場吃小吃，再去森林公園、ikea逛逛，接著再去北屯總站，看到好市多北台中店很興奮，相約20日開幕時再來逛。
鄭大姊說，她們家有8姊妹，很喜歡相約出遊，對台中的印象很好，台灣也需要大家互相多走走才會繁榮，最近還會再來。
67歲的黃姓婦人住彰化大村，她說，上午坐台鐵區間車到台中高鐵站僅花了14元，接著搭免費的台中捷運，先在北屯總站下車和「熊大」玩偶合影留念，接著又上了捷運，正想中午該怎麼吃。
她認為，這樣的輕旅行實在太方便了，也因為花費不多，隨時都可以來一趟。
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