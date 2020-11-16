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南投埔里福興溫泉區聯外道路完工 局部開放通車
南投縣政府開發埔里鎮福興溫泉區取代廬山溫泉，園區基礎建設已完工，而為降低周邊交通衝擊，去年動工新闢聯外道路投76-1線因應，原定工程年底完竣，但進度超前，局部路段已開放通車，未來車輛下國六埔里交流道就能直達溫泉區。
縣府指出，10多年前辛樂克、莫拉克颱風等接連重創廬山溫泉，當地面臨地層滑動威脅，因此規劃遷建並開發福興溫泉區，而該溫泉區相關基礎設施已在今年4月完工，並陸續點交觀光處、農業處及地政處進行管理或標售作業。
只不過，福興溫泉區對外交通主要依賴投76線，從外地走國道6號下埔里交流道後，須行經台21線、鄉道投75、76線等，車程要繞一大圈，且居民和遊客車潮難分流，恐影響當地居民生活及遊憩品質，為此新闢投76-1線福興南路因應。
而福興南路全長約2公里、路寬15米，起點銜接福興溫泉區20M-2道路，終點接國6埔里交流道，土地徵收和工程經費約2億元，去年8月動工，原定今年底前完竣，但道路工程及號誌、標誌、標線等周邊設施近期已完成，並見車輛通行。
縣府工務處表示，投76-1線福興南路在包商積極施作、氣候乾旱少雨等因素下，進度超前，道路工程已完竣，因此開放部分路段供人車通行，行道樹部分將配合溫泉區整體規劃再種植，正式通車儀式將配合明年南投燈會再行辦理。
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