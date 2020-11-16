彰化南郭洋紅風鈴木太美 公所年底前再種80棵打造花都

彰化市南郭國小旁的三倍體洋紅風鈴木每年初春樹上團團粉紫，吸引大批民眾拍攝留念，彰化市公所去年起規劃廣植洋紅風鈴木，以打造浪漫「花都」，公所今天在南郭路保四總隊對面的空地栽種了6株，預計年底前在扇形車庫園區、香山步道、石牌社區等地再種80株。

彰化市公所委由園藝專家張昭英培育大量三倍體洋紅風鈴木，彰化市長林世賢今天與保四副總隊長林逢泉、華陽里長林榮聰等人，合力栽種了首批成功繁殖的三倍體洋紅風鈴木，林世賢現場叮嚀植穴要夠大、土壤要改良，讓洋紅風鈴木可以順利生長。

三倍體的洋紅風鈴木（俗稱棉花糖風鈴木），每逢花季綻放期間，讓人站立樹下有如置身棉花糖叢中，林世賢說，粉紫色的三倍體洋紅風鈴木乍看像是吉野櫻，花冠呈漏斗型，外型像風鈴狀，團團如風鈴般的花朵，在風中搖擺下，讓週遭的環境既詩意又浪漫，希望打造美景再創商機。

張昭英表示，南郭國小旁的洋紅風鈴木因是三倍體，花量比一般風鈴木多出一倍，因是基因突變，沒有種子，反而讓花開得特別茂盛，但只能利用嫁接繁殖，今年受市長之託，嘗試培育300株過程中，有些因黃花嫁接紅花產生排斥作用、土壤空間不足，以及母體不夠強健等因素未能全部培育成功，經排除萬難，總算成功完成了約80株，今天種下的樹種最快也要到明年才能看到開花。