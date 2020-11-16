台中捷運今試營運 台中慈濟醫院巡迴接駁車也發車

台中捷運今天起試營運，台中慈濟醫院慶賀捷運開通，在台鐵和捷運都設站的「松竹站」，開設巡迴接駁車今天也發車，方便就醫民眾和醫院職員搭車，醫院總務室主任楊栢勳說，接駁車鼓勵就醫者和醫院職員搭大眾運輸交通工具，節能減碳外，還增加都市生活幸福感。

楊栢勳和同事多次履勘規劃，他說選擇松竹站讓由南往北的台鐵區間車乘客，節省到潭子站的時間，同時滿足從烏日高鐵站與南屯來看診的乘客；家住中市干城的楊姓女子定期到台中慈濟醫院回診，每次花在轉乘接駁的時間都很久，她今天在醫院大廳看到往來松竹站的接駁車已開始服務，決定試乘接駁車銜接捷運，她表示，有接駁服務真的很方便，以後不論從家裡到醫院，或看診結束後要去別的地方辦事情，都可以透過接駁車到松竹站轉搭捷運或台鐵，時間可以縮短。