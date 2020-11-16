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台中捷運今試營運 台中慈濟醫院巡迴接駁車也發車
台中捷運今天起試營運，台中慈濟醫院慶賀捷運開通，在台鐵和捷運都設站的「松竹站」，開設巡迴接駁車今天也發車，方便就醫民眾和醫院職員搭車，醫院總務室主任楊栢勳說，接駁車鼓勵就醫者和醫院職員搭大眾運輸交通工具，節能減碳外，還增加都市生活幸福感。
楊栢勳和同事多次履勘規劃，他說選擇松竹站讓由南往北的台鐵區間車乘客，節省到潭子站的時間，同時滿足從烏日高鐵站與南屯來看診的乘客；家住中市干城的楊姓女子定期到台中慈濟醫院回診，每次花在轉乘接駁的時間都很久，她今天在醫院大廳看到往來松竹站的接駁車已開始服務，決定試乘接駁車銜接捷運，她表示，有接駁服務真的很方便，以後不論從家裡到醫院，或看診結束後要去別的地方辦事情，都可以透過接駁車到松竹站轉搭捷運或台鐵，時間可以縮短。
台中慈濟醫院和中市府協調，在松竹捷運站與台鐵松竹站兩個車站中間，靠近台鐵松竹站側接駁，捷運試營運期間，周一至周五從早上7點15分起到傍晚6點45分止，周六是早上7點15分到下午1點35分止，接駁車巡迴松竹站與台中慈濟醫院之間接駁；楊栢勳表示，未來捷運正式營運後，也將配合動態調整，研究出最方便的行車間距，滿足就醫乘客需要。
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