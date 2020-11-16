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小鎮藝術節 八堡圳源泉素人舞讓人好驚豔
彰化縣二水鄉源泉社區14日起連二周舉辦小鎮藝術節，社區居民把稻田當成圳頭劇場，婆婆媽媽和小朋友所跳的八堡圳源泉舞素人舞讓大家驚豔，下周還有11月21、22還有社造人文、歷史產業路線小旅行及DIY活動可報名參加。
源泉社區發展協會理事長賴昭旭說，今年社區也與國立彰化生活美學館合作，推出小鎮藝術節活動，還特別規劃「餐桌計畫」，在夕陽、自然微風、澎湃圳水，開啟「餐桌上的田野旅行」，透過在地桃山美食總鋪師以二水在地農產品精心製作，讓大家在八卦山脈美麗風光相伴下用餐。
前天小鎮藝術節社區內橫跨8到83歲老中青世代們一起在稻田中用舞蹈訴說關於八堡圳的傳說，先民治水的籠仔篙也成為美麗的舞蹈道具，讓大家看著直稱「實在太美了」，傳說林先生教授的治水利器籠仔篙也讓村民變成涼亭地景裝置藝術。
下周11月21、22除了還有小旅行活動，二天活動還有929樂團表演、秀琴歌劇團、Butterfly交響樂團、源泉國小太鼓隊、黃世志木偶戲劇團、蒲公英文創魅力舞劇團、原舞曲文化藝術團等演出。活動資訊可上源泉社區臉書官網查詢。
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