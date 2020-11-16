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台中捷運九德站到明道步行10分鐘 師生：希望有iBike
台中捷運今起試營運，明道中學的師生上午十分興奮，因為從捷運九德站走到該校只要約10分鐘，未來希望有ibike接駁，師生會更便利。
明道中學汪大久上午就從台中歌劇院住家騎iBike到捷綠水安公園站，試搭了捷運到校。副校長林雯琪說，汪大久一到校就直呼：「好快喔！」而且他還在學生的指引下，從九德站走小巷，約10分鐘就到學校了；下午還因此發起活動，要號召學生們一起在放學時走到九德站試搭捷運回家。
汪大久的想法是，如果以後學生們踴躍搭捷運，不僅交通更方便，也可以減少使用校車，還可以節能減碳，對地球、生態都是好的。
林雯琪說，因為實在太方便，汪校長還特別寫信給市長盧秀燕，除了表示感謝，也希望協助在九德站設ibike，另一點則在該校信義街大門附近，讓師生更為方便接駁。盧市長上午也回訊息說，沿途看到的都是明道的學生。
她說，明道中學的高中生也針對捷運開通後的環境影響，以永續發展為題進行研究，並已把研究報告給交通局。研究指出，若學生們從九德站步行到學校，若是人數一多，但巷弄狹窄，經常還被轎車停放佔用，途經時並不方便，還得顧慮女學生的安全。若是走中華路，交通就更為繁忙，也增加步行危險。但是，捷運的行駛，對於未來地球、生態的永續發展都十分具有正面意義。
林雯琪說，學校未來會針對學生途經巷弄的安全和便捷研究如何解決，給學生最佳的上學路徑，也希望市府協助。
另外，台中捷運沿途除了明道，還有文華高中、曉明女中，這3校的學生人數多，未來若能廣泛使用捷運，明道中學認為對台中市節能減碳將是一大幫助。
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