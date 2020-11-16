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台中捷運讚！沙鹿夫妻：半日遊變1小時好意外

聯合報 / 記者陳秋雲黃寅／台中即時報導
台中捷運首日營運，部分站段車廂爆滿。記者陳秋雲／攝影
台中捷運首日營運，部分站段車廂爆滿。記者陳秋雲／攝影

台中捷運今天首日試營運， 到中午11點前有5000多人搭乘。住沙鹿的陳太太說，她與先生從沙鹿搭公車到高鐵，再轉乘中捷到北屯機場，又回到市府站，只花了1小時12分鐘「很順！很方便」她認為台中人有第一條捷運真是太棒了！

陳女士表示，以前從沙鹿到北屯，轉車、等車起碼要花兩個小時以上，今天節省了一半的旅程，捷運不必等紅綠燈號誌，她認為超省時。今天她與先生特地來體驗捷運，原以為要半日遊，沒想到一個小時出頭就結束，意猶未盡。

住北屯的羅姓兄妹一早就來搭第一班體驗中捷試營運，羅小姐說，她認為搭中捷比北捷還舒適，車廂乾淨明亮，開的很平穩「第一次搭無人駕駛捷運，感覺很新鮮！」

住北屯的先生則表示，車廂內經過北屯文心、北屯松竹路段幾個大彎時，剎車的噪音頗大，住在捷運旁的住戶不少怨，尤其深夜時分更難忍受。

中捷董事長林志盈說，中捷沿線建隔音牆，希望降低噪音。因設隔音牆外音量在軌道間更大聲，車內乘客聽起來會覺得特別大聲，但隔牆外實際上已降低許多。

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台中捷運 車廂 噪音

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