想拿水果特色月曆看這裡 28日捐發票就有

財政部中區國稅局每年推出的「特色月曆」，民眾捐發票就可兌換，很受歡迎，今年月曆除了受歡迎度最高的台灣時令水果圖樣，還搭配中部地區特色景點，提供更多資訊。

要如何兌換這份月曆？中區國稅局指出，將在11月28日（周六）上午9時至12時，在所屬各分局與稽徵所同步辦理「牛轉乾坤財運到」捐發票換月曆的租稅宣導活動，當日可兌換。

財政部中區國稅局長吳蓮英說，民眾在活動當天，只要捐贈109年11-12月雲端發票3張或紙本發票（含電子發票證明聯）6張（每張金額10元以上），即可兌換月曆1本（每人限領2本）， 數量有限兌完為止。