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想拿水果特色月曆看這裡 28日捐發票就有

聯合報 / 記者張明慧／即時報導
財政部中區國稅局長吳蓮英說，活動當天只要捐贈109年11-12月雲端發票3張，或紙本發票6張（每張金額10元以上），即可兌換月曆1本。圖／中區國稅局提供
財政部中區國稅局長吳蓮英說，活動當天只要捐贈109年11-12月雲端發票3張，或紙本發票6張（每張金額10元以上），即可兌換月曆1本。圖／中區國稅局提供

財政部中區國稅局每年推出的「特色月曆」，民眾捐發票就可兌換，很受歡迎，今年月曆除了受歡迎度最高的台灣時令水果圖樣，還搭配中部地區特色景點，提供更多資訊。

要如何兌換這份月曆？中區國稅局指出，將在11月28日（周六）上午9時至12時，在所屬各分局與稽徵所同步辦理「牛轉乾坤財運到」捐發票換月曆的租稅宣導活動，當日可兌換。

財政部中區國稅局長吳蓮英說，民眾在活動當天，只要捐贈109年11-12月雲端發票3張或紙本發票（含電子發票證明聯）6張（每張金額10元以上），即可兌換月曆1本（每人限領2本）， 數量有限兌完為止。

現場另有租稅闖關與填問卷送好禮等活動，活動當日捐雲端發票2張者（消費金額10元以上)，即可參加關關遊戲，過關者可獲精美宣導品1份；掃瞄QR-Code填寫線上滿意度調查表，也能免費兌換宣導品1份，以上宣導品數量有限兌完為止；可撥打免費服務電話0800-000321詢問。

中區國稅局11月28日（星期六）上午9時至12時在各分局與稽徵所同步辦理「牛轉乾坤財運到」活動，當天可捐發票換月曆。圖／中區國稅局提供
中區國稅局11月28日（星期六）上午9時至12時在各分局與稽徵所同步辦理「牛轉乾坤財運到」活動，當天可捐發票換月曆。圖／中區國稅局提供
中區國稅局今年月曆除了受歡迎度最高的台灣時令水果圖樣，還搭配中部地區特色景點，提供更多資訊。圖／中區國稅局提供
中區國稅局今年月曆除了受歡迎度最高的台灣時令水果圖樣，還搭配中部地區特色景點，提供更多資訊。圖／中區國稅局提供

電子發票 月曆 財運

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