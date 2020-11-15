陳志昇錫藝創作展登場 關公神將氣勢不凡

彰化縣文化局今天在在縣立美術館舉行「打錫化新境-彰化縣美術家接力展陳志昇錫藝創作展」開幕，錫藝家陳志昇師承父親錫藝大師陳萬能，近年從廟宇重要禮器錫藝再結合現代創作，與時俱進，除了關公、神將等均是其擅長作品，近年他更關心藝術扎根，在鹿江國際中小學等進行講座與指導小朋友錫藝欣賞，認為藝術與美學教育要從小養成。

承襲傳統的新生命，在臺灣有百年歷史的錫工藝展就在彰化！此次陳志昇共展出47組84件錫工藝品，包含獲臺灣工藝競賽傳統工藝組一等獎的「文武兼具(關公)」國立臺灣工藝研究發展中心典藏作品，還有臺灣陣頭官將首、龍燭、柑燈、對燈、賜財燈等，也有傳統錫燈與天神結合的造型作品，將展出到12月6日。

彰化縣美術家接力展第103棒陳志昇為彰化縣鹿港鎮「人間國寶」大師陳萬能之子，自幼跟隨父親習得錫工藝之技藝，1998年即榮獲第1屆傳統工藝獎三等獎，2000年以台灣工藝類唯一代表赴韓國參加第1屆APEC亞太青年技藝營，2002年歸國後獲第3屆國家工藝獎佳作，2011年榮獲有工藝界奧斯卡之稱的臺灣工藝競賽傳統工藝組一等獎殊榮，2020年獲彰化縣政府認定為傳統工藝保存者錫工藝保存者。

彰化縣文化局局長張雀芬今天也頒發感謝狀給陳志昇，現場工藝家雲集，包括三位人間國寶陳萬能、施至輝、陳啟村老師、前文獻會主委簡榮聰、陳志昇同為錫藝家的哥哥陳志揚、還有許陳春、黃紗榮、彰化縣陶藝學會前理事長詹益鋒等人與會交流。

陳志昇說，早期從事錫藝是為了糊口與生活，到後來加入了藝術元素，父兄其實常提醒他要有危機感，要不斷的創新，不能放鬆，他也非常感謝媽媽，媽媽平常要負責備料的工作，是背後很辛苦的支持者。