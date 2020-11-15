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陳志昇錫藝創作展登場 關公神將氣勢不凡

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣立美術館今天舉行「打錫化新境-彰化縣美術家接力展陳志昇錫藝創作展」開幕，錫藝家陳志昇師承父親錫藝大師陳萬能，近年從廟宇重要禮器錫藝再結合現代創作，與時俱進，深具個人藝術風格。記者林宛諭／攝影
彰化縣立美術館今天舉行「打錫化新境-彰化縣美術家接力展陳志昇錫藝創作展」開幕，錫藝家陳志昇師承父親錫藝大師陳萬能，近年從廟宇重要禮器錫藝再結合現代創作，與時俱進，深具個人藝術風格。記者林宛諭／攝影

彰化縣文化局今天在在縣立美術館舉行「打錫化新境-彰化縣美術家接力展陳志昇錫藝創作展」開幕，錫藝家陳志昇師承父親錫藝大師陳萬能，近年從廟宇重要禮器錫藝再結合現代創作，與時俱進，除了關公、神將等均是其擅長作品，近年他更關心藝術扎根，在鹿江國際中小學等進行講座與指導小朋友錫藝欣賞，認為藝術與美學教育要從小養成。

承襲傳統的新生命，在臺灣有百年歷史的錫工藝展就在彰化！此次陳志昇共展出47組84件錫工藝品，包含獲臺灣工藝競賽傳統工藝組一等獎的「文武兼具(關公)」國立臺灣工藝研究發展中心典藏作品，還有臺灣陣頭官將首、龍燭、柑燈、對燈、賜財燈等，也有傳統錫燈與天神結合的造型作品，將展出到12月6日。

彰化縣美術家接力展第103棒陳志昇為彰化縣鹿港鎮「人間國寶」大師陳萬能之子，自幼跟隨父親習得錫工藝之技藝，1998年即榮獲第1屆傳統工藝獎三等獎，2000年以台灣工藝類唯一代表赴韓國參加第1屆APEC亞太青年技藝營，2002年歸國後獲第3屆國家工藝獎佳作，2011年榮獲有工藝界奧斯卡之稱的臺灣工藝競賽傳統工藝組一等獎殊榮，2020年獲彰化縣政府認定為傳統工藝保存者錫工藝保存者。

彰化縣文化局局長張雀芬今天也頒發感謝狀給陳志昇，現場工藝家雲集，包括三位人間國寶陳萬能、施至輝、陳啟村老師、前文獻會主委簡榮聰、陳志昇同為錫藝家的哥哥陳志揚、還有許陳春、黃紗榮、彰化縣陶藝學會前理事長詹益鋒等人與會交流。

陳志昇說，早期從事錫藝是為了糊口與生活，到後來加入了藝術元素，父兄其實常提醒他要有危機感，要不斷的創新，不能放鬆，他也非常感謝媽媽，媽媽平常要負責備料的工作，是背後很辛苦的支持者。

陳志昇說，錫藝在漢文化當中是吉祥的代表，以往多做為祭祀禮器，他個人特別喜歡人物雕塑，尤其是歷史人物的神情的創作也一直是他追求精進的部分，並加入很多變化，才能有自己的風格。

彰化縣立美術館今天舉行「打錫化新境-彰化縣美術家接力展陳志昇錫藝創作展」開幕，錫藝家陳志昇師承父親錫藝大師陳萬能，近年從廟宇重要禮器錫藝再結合現代創作，與時俱進，深具個人藝術風格。記者林宛諭／攝影
彰化縣立美術館今天舉行「打錫化新境-彰化縣美術家接力展陳志昇錫藝創作展」開幕，錫藝家陳志昇師承父親錫藝大師陳萬能，近年從廟宇重要禮器錫藝再結合現代創作，與時俱進，深具個人藝術風格。記者林宛諭／攝影
彰化縣立美術館今天舉行「打錫化新境-彰化縣美術家接力展陳志昇錫藝創作展」開幕，錫藝家陳志昇與人間國寶父親錫藝大師陳萬能及同為錫藝家的哥哥陳志揚、文化局局長張雀芬等人合影留念。記者林宛諭／攝影
彰化縣立美術館今天舉行「打錫化新境-彰化縣美術家接力展陳志昇錫藝創作展」開幕，錫藝家陳志昇與人間國寶父親錫藝大師陳萬能及同為錫藝家的哥哥陳志揚、文化局局長張雀芬等人合影留念。記者林宛諭／攝影
彰化縣立美術館今天舉行「打錫化新境-彰化縣美術家接力展陳志昇錫藝創作展」開幕，錫藝家陳志昇師承父親錫藝大師陳萬能，近年從廟宇重要禮器錫藝再結合現代創作，與時俱進，深具個人藝術風格。記者林宛諭／攝影
彰化縣立美術館今天舉行「打錫化新境-彰化縣美術家接力展陳志昇錫藝創作展」開幕，錫藝家陳志昇師承父親錫藝大師陳萬能，近年從廟宇重要禮器錫藝再結合現代創作，與時俱進，深具個人藝術風格。記者林宛諭／攝影
彰化縣立美術館今天舉行「打錫化新境-彰化縣美術家接力展陳志昇錫藝創作展」開幕，錫藝家陳志昇與人間國寶父親錫藝大師陳萬能及同為錫藝家的哥哥陳志揚、文化局局長張雀芬等人合影留念。記者林宛諭／攝影
彰化縣立美術館今天舉行「打錫化新境-彰化縣美術家接力展陳志昇錫藝創作展」開幕，錫藝家陳志昇與人間國寶父親錫藝大師陳萬能及同為錫藝家的哥哥陳志揚、文化局局長張雀芬等人合影留念。記者林宛諭／攝影

文化局 關公

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