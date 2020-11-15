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埤頭好米推到台中消費地 農會打出「埤9米」品牌

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
埤頭鄉農會舉行「埤9米」品牌發表會暨國產米糧推廣展售白米促銷。圖／彰化縣政府提供
埤頭鄉農會舉行「埤9米」品牌發表會暨國產米糧推廣展售白米促銷。圖／彰化縣政府提供

彰化是農業大縣，尤其埤頭鄉位於濁水溪沖積扇上，產出有產銷履歷的台稉9號米，埤頭鄉農會今天前進消費地台中綠園道商場推廣好米，縣長王惠美親自推銷彰化米，現場還有埤9米限時優惠搶購、米食DIY體驗、埤9米經典米食試吃、農特產品展售市集等活動，與消費者面對面接觸。

埤頭鄉農會表示，為了讓全國民眾能感受優質埤9米的美味，活動規劃米食DIY體驗「埤9米飯糰」、「爆米香」，民眾透過掌心的溫度製作埤9米經典美食，更提供了埤9米所製作的壽司、高纖黑穀粉等試吃活動，還有限時優惠時段讓民眾能將優質好米帶回家與家人分享埤9米的獨特美味。

彰化縣府農業處表示，埤頭相內豐饒物產，尤其適合水稻生長，鄉內有近8成皆種植水稻，可稱為稻米的故鄉，從1995年起輔導農民種植台稉9號至今，更於2015年起與農民契作產銷履歷米，以提升稻米品質與安全。

彰化縣長王惠美說，彰化有一群傑出的農友在地方深耕，孕育出多元的優良農產品，農產品有產銷履歷、有機農產品和CAS台灣優良農產品認證，共同打造「彰化優鮮」農產品牌，縣府會努力打響知名度讓民眾體驗品嚐在地好味道。

彰化埤頭鄉農會前往台中行銷好米。圖／彰化縣政府提供
彰化埤頭鄉農會前往台中行銷好米。圖／彰化縣政府提供
彰化埤頭鄉農會前往台中行銷好米，彰化縣長王惠美也到場鼓勵。圖／彰化縣政府提供
彰化埤頭鄉農會前往台中行銷好米，彰化縣長王惠美也到場鼓勵。圖／彰化縣政府提供

農民 王惠美 稻米

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