彰化讚自由車賽 在地啦啦隊、美食小吃上場

第二屆「96 自転車系列賽彰化讚！」自由車賽今天在彰化永靖鄉舉行，吸引近3000人參賽，除了有台灣女婿」John Ebsen等自由車好手參賽，永靖還自組啦啦隊為選手加油，選手們參賽還能品嚐在地小吃美食。

台灣自行車通路連鎖品牌「96自転車」與頂新和德文教基金會、台灣自由車運動協會共同主辦「96自転車系列賽彰化讚」自由車賽今天賽事由永靖鄉「成美文化園」出發，園區因似日本3大名園之一的「兼六園」，也是特色之一。

此賽事的重頭戲則是今年獲得登山王頭銜的「台灣女婿」John Ebsen（約翰‧艾伯森），對決台灣衝刺好手彭源堂、杜志濠和巫帛宏，John Ebsen說「平路繞圈並非他擅長的路線，他抱持著享受的心情參賽。

永靖鄉長詹木根說，今年「彰化讚」賽事，永靖不但邀請近百位的車友成立「地主隊」加入挑戰組，永靖24村更是自主號召成立千名啦啦隊沿途為選手加油，希望讓全台車友認識永靖的好食、好美、好熱情，騎車之餘還能品嚐台灣在地的銅板古早味。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡說，基金會也邀請在地傳統民俗技藝福德國小跳鼓陣齊熱鬧，現場還有一系列打卡活動送中草藥、特色麵線，讓車友免費大口吃永靖老街巷弄裡的北斗肉圓、五十年青草茶店、還有必吃的永安宮廟口菜包等在地隱藏版美食，要讓車友們體驗騎遊永靖的樂趣。

「96自転車」董事長楊倩玉表示，除了亞洲的日本盃，包括世界一級賽事「環法賽」及「環義賽」在終點站也是在巴黎、米蘭市中心封道比賽，每年都能帶來上百億以上的經濟效益，希望這樣的運動賽事也能帶動彰化在地經濟。