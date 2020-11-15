南投虎山「見攝南投」 上千攝影同好會師拍美模
中華民國攝影團體聯合攝影展覽暨團體聯誼攝影賽今在南投縣中興新村虎山藝術館登場，吸引逾1500名攝影同好參與，場面熱鬧；而今年以「見攝南投」為展覽主題，透過鏡頭呈現南投之美，縣府則表示，明年將擴大辦理風景區攝影賽。
南投縣攝影學會指出，今年中華民國攝影團體聯合攝影展以「見攝南投」為主題，邀請全國各地攝影團體到南投、拍南投，透過鏡頭捕捉南投之美，同時吸引攝影同好到南投旅遊，帶動縣內觀光，藉此推廣南投縣各地美好風光。
而「見攝南投」攝影展在中興新村虎山藝術館展出多達800件作品，涵蓋紀實、風景、生態、人文、運動等，類型相當多元，現場同步辦理「中華民國攝影團體聯誼攝影比賽」，逾30名美女模特兒讓參賽團隊在虎山藝術館園區供人像拍攝。
南投縣攝影學會理事長陳俊昇表示，今年攝影團體聯誼攝影賽吸引約50個團隊參加，現場也安排10位攝影專家從旁指點，過程中互相觀摩切磋，攝影好手則各取角度拍攝模特兒姿態，最後再投件參加評選，由國內專業攝影名家擔任評審。
南投縣文化局長林榮森、觀光處長陳志賢也到場參與，林提到，南投風光是藝術家最佳創作環境，攝影也是藝術，常有攝影同好來拍攝南投文化美景；陳志賢說，攝影結合旅遊，有助帶動地方觀光，明年預計與文化局擴大辦理風景區攝影比賽。
南投縣攝影學會則表示，「見攝南投」攝影展從今起至11月29日止，未來也會持續辦續辦理，甚至擴大辦理，更透過攝影大師的視角紀錄南投各地美好事物，拍下人文、自然風景、產業、節慶活動等，進而推廣南投縣好風光。
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