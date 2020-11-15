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跨區台中推銷彰化埤9米 王惠美：口感好吃不會醉

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
彰化縣長王惠美跨區到台中行銷彰化埤頭鄉的「埤9米」記者陳秋雲／攝影
彰化縣長王惠美跨區到台中行銷彰化埤頭鄉的「埤9米」記者陳秋雲／攝影

彰化縣埤頭鄉農會今天在台中市金典綠園道舉辦「埤9米」品牌發表暨國產米糧推廣展售活動，彰化縣長王惠美到場相挺，笑稱「埤9米」吃了不會醉，現場透過米食試吃、DIY體驗及產品展售市集，讓全國看見「埤9米」的獨特魅力。

彰化縣長王惠美跨區到台中行銷「埤頭F4」包括台稉9號米、包心白菜、埤頭蔥、平地梨等，還介紹有120多種品項的「彰化優鮮」農產，宣傳符合政府3章1Q規定，上網都可訂購。

「埤9米」即埤頭的「9號米」1995年起當地農民種植台稉9號至今，鄉內一年種植稻米約2000公頃，近8成的農民種水稻，當地有濁水溪的灌溉，又有好的技術，2015年契作產銷履歷米，稻米品質與安全享譽全國。

埤頭鄉農會大力推廣「埤9米」在台中草悟道現場規劃兩場次的米食DIY體驗活動，「埤9米飯糰」「爆米香」民眾吃得津有味，另有埤9米所製作的壽司、高纖黑穀粉試吃，一樣米有多元的作法，帶來豐富口感經驗，滿足味蕾。

埤頭鄉農會限時採購，一包兩公斤真空包原價200元的埤9米下殺一包100元，讓民眾帶回家分享，讓更多人認識埤頭鄉農會經典品牌「埤9米」。

彰化埤頭鄉農會今天到台中行銷「埤9米」彰化縣長王惠美（二排中）到台中行銷。記者陳秋雲／攝影
彰化埤頭鄉農會今天到台中行銷「埤9米」彰化縣長王惠美（二排中）到台中行銷。記者陳秋雲／攝影

農民 王惠美 稻米

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