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中友百貨「玩」廁所 為百貨營運玩出一片天

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
中友百貨替台中捷運兩間廁所進行包裝，同時替自己帶來營收。圖／取自台中捷運臉書
中友百貨替台中捷運兩間廁所進行包裝，同時替自己帶來營收。圖／取自台中捷運臉書

台中捷運此次為了捷運上路，特別和中友百貨合作，打造了兩間主題廁所，體貼市民到了極點。許多人或許以為這是企業為了打廣告而爭取和政府部門的合作吧，但答案僅對了一半。因為，這是台中市政府的委外案件，中友百貨因為對於廁所包裝有心得而獲得該標案，這也才讓外界了解，「玩」廁所玩了16年的中友百貨，如今不僅玩出一片天，還能對外接案，帶動自身百貨業績的成長。

中友這次得標的廁所包裝案除了替高鐵台中站和捷運松竹站包裝，還包括後續的活動配合和行銷，例如試營運期間在主題廁所拍照打卡，可至中友百貨兌換撲克牌，以及中友百貨搭配舉辦梳妝展和參與捷運試營運可在中友百貨網站購買獨家優惠商品等；其他相關活動還會延續至明年。

中友百貨企畫處經理簡聰政說，中友百貨研發部從2004年開始針對公司的空間再利用進行研究後，展開了百貨公司裡的廁所改造，總計陸續打造出15間的特色廁所，藉此希望讓顧客瞭解到，他們願意為這麼一個眾人不想稍加停留的隱密空間都這麼細心注意，想必在其他的層面，中友百貨一定也是能為顧客提供最佳的服務。

也因為改造了這些廁所，不僅受到消費者認同，還曾受到包括2008年時代雜誌和英國旅遊雜誌等多家媒體的報導，並曾獲選世界前10大廁所中的兩間，為給公司帶來許多肯同。

這次的接案，是由企畫處的裝飾課負責，因為他們平常就有替櫥窗和商品包裝、設計的經驗，因此此次也踏出百貨公司對外接案，不僅為公司帶來本業以外的營收，同時也藉著這些接案，還能回饋公司，替百貨公司帶來消費人潮。

而他們，近來也曾接經濟部商業司對於一中商圈APP行銷的案子，不僅替一中商圈創造行銷手法，同時也以百貨公司本身的資源進行相對的促銷活動，同樣為公司創造了業績。

簡聰政說，他們當年玩廁所時，有賴公司高層支持投入經費，才能真讓創意落實並開花結果，如今還能對外接案進一步創造營收，讓百貨公司有了突破創新，都是他們感覺相當有成就感的；未來包括廣告、行銷和包裝的案子也還會陸續突破，並對外迎接新的挑戰。

中友百貨企畫處經理簡聰政（左）說，替台中捷運兩間廁所進行包裝，同時也替公司帶來營收。圖／取自台中捷運臉書
中友百貨企畫處經理簡聰政（左）說，替台中捷運兩間廁所進行包裝，同時也替公司帶來營收。圖／取自台中捷運臉書
中友百貨替台中捷運兩間廁所進行包裝，同時替自己帶來營收。圖／取自台中捷運臉書
中友百貨替台中捷運兩間廁所進行包裝，同時替自己帶來營收。圖／取自台中捷運臉書
中友百貨替台中捷運兩間廁所進行包裝，同時替自己帶來營收。圖／取自台中捷運臉書
中友百貨替台中捷運兩間廁所進行包裝，同時替自己帶來營收。圖／取自台中捷運臉書

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