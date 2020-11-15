影／魏德聖籌資台灣三部曲說辛酸 家扶兒受啟發

長期關心彰化家扶兒的導演魏德聖將集資由台灣人共同完成「台灣三部曲」電影，雖困難重重，魏導仍堅持理想，他今天到彰化家扶分享實踐歷程說，其實有時遇到挫折會覺得很傷心，覺得他只是個導演，都想做這麼棒的事了，為何有些單位不能好好協助，但當堅持下去，一些美妙的事也跟著發生了。

魏德聖導演20年來的夢想「台灣三部曲」即將開拍，這個在他心中醞釀20年的夢，歷程也特別艱辛，今天彰化家扶員林服務處舉辦「從台灣三部曲電影與豐盛之城 一起尋回我們的根與榮耀」分享會，魏導和家扶後援團體、志工及家扶兒分享他的實踐之路，感動與會來賓。

魏德聖說，其實執行夢想與計畫時要面對很多繁雜的溝通問題，有時他會想他明明是在做一件很棒的事，為何會有這麼多阻撓，尤其許多事要跟公部門協調，但就會有很多挫折，他會想他只是個導演，並非是大企業家，都願意做這樣的事，為何大家還這麼冷陌，他曾在要與公家單位要簽約，必須繳三千五百萬元保證金，很掙扎和痛苦，曾想放棄，但後來很多奇妙的事發生了，很多對的人開始聚集，很多事也變得有可能了。

以拍攝製作《海角七號》、《賽德克巴萊》等電影而聞名的導演魏德聖也是彰化家扶好朋友，曾免費招待1600名彰化家扶親子至台中大遠百威秀影城觀賞電影《52赫茲我愛你》及喝可樂與爆米花，孩子口中的魏叔叔已三次到彰化關懷家扶兒，足跡甚至踏到濱海偏鄉探視關懷家扶兒，也曾來家扶與與家扶大專青年座談，分享自己「曾在負債累累的困境中，仍堅持打造夢想」。

今天包括彰化縣長王惠美、立委陳素月、黃秀芳、謝衣鳯、員林市長游振雄、二林鎮長蔡詩傑、埔心鄉長張乘瑜、彰化家扶扶幼委員會主委廖慧珠、輔導主委紀淑玲等人也都與會聽魏導分享創作歷程。

彰化家扶主任王震光說，魏導於2017年與彰化家扶開啟結善緣，今天魏導來到彰化家扶分享他的台灣三部曲電影與豐盛之城計畫，也觸動及鼓舞現場的家扶社工、後援團體、志工、家扶兒等，與會來賓均紛紛響應贊助「台灣三部曲」電影集資計畫，從數千元到數十萬元不等，截至目前已募集67萬多元，這也是「家扶人要送給台灣的禮物」，期待這三部電影能在台灣四百歲生日時上映獻給台灣人及世界，讓台灣的人文發展歷史在世界的舞台發光發熱。