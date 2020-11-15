影／蘇貞昌視察葡萄園 指示加速灌溉施工改善缺水

行政院長蘇貞昌今到南投縣草屯鎮視察擴大灌溉服務政策推動情形，並與當地農民互動聽取灌溉困境，農委會向蘇說明將透過十股公圳導水路及灌溉系統新建工程，引烏溪水助灌溉，第一階段工程預計農曆年後完工；蘇則指示農委會與地方密切配合加速施作，協助農民評估並申請農灌設施補助，改善缺水問題。

農委會指出，草屯平林地區盛產葡萄和荔枝，年產值共約1.4億元，但當地雖緊鄰烏溪，但因在灌區外，而無穩定灌溉水源，導致農民收入不穩、人口逐漸流失等問題，經農田水利會改制農田水利署後，著手改善平林地區農業灌溉用水問題。

蘇貞昌今則前往視察，實地瞭解葡萄果園及缺水困境，平林里長謝瑞棋向蘇表示，當地因灌溉水源不穩定影響收入，年輕人只好另覓工作，所以里內最年輕農友68歲，還有91歲長輩在種柚；蘇揆之後也與老柚農互動，並在柚子簽名讓他留念。

農委會農水署也向蘇及當地農民說明中央擴大灌溉服務政策，以及平林里灌區推動辦理進度，署長蔡昇甫指出，水利會改制後，原灌區外37萬公頃農業也納入服務，預計10年內完成灌溉系統建置，平林里將透過十股公圳引烏溪水源灌溉。

蔡表示，第一工區十股公圳導水路工程已發包動工，預計農曆年後完工，第二工區則進行灌溉系統新建工程，穩定用水後，當地作物產量可望提高4成；農委會主委陳吉仲則說，政府施作灌溉工程，每戶還能申請最高40萬元農灌設施補助。