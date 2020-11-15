快訊

丁怡銘牛肉麵事件 北市警：受理一民眾告發案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／蘇貞昌視察葡萄園 指示加速灌溉施工改善缺水

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
行政院長蘇貞昌（左）今到南投縣草屯鎮視察擴大灌溉服務政策推動情形，實地瞭解葡萄園缺水現況。記者賴香珊／攝影
行政院長蘇貞昌（左）今到南投縣草屯鎮視察擴大灌溉服務政策推動情形，實地瞭解葡萄園缺水現況。記者賴香珊／攝影

行政院長蘇貞昌今到南投縣草屯鎮視察擴大灌溉服務政策推動情形，並與當地農民互動聽取灌溉困境，農委會向蘇說明將透過十股公圳導水路及灌溉系統新建工程，引烏溪水助灌溉，第一階段工程預計農曆年後完工；蘇則指示農委會與地方密切配合加速施作，協助農民評估並申請農灌設施補助，改善缺水問題。

農委會指出，草屯平林地區盛產葡萄和荔枝，年產值共約1.4億元，但當地雖緊鄰烏溪，但因在灌區外，而無穩定灌溉水源，導致農民收入不穩、人口逐漸流失等問題，經農田水利會改制農田水利署後，著手改善平林地區農業灌溉用水問題。

蘇貞昌今則前往視察，實地瞭解葡萄果園及缺水困境，平林里長謝瑞棋向蘇表示，當地因灌溉水源不穩定影響收入，年輕人只好另覓工作，所以里內最年輕農友68歲，還有91歲長輩在種柚；蘇揆之後也與老柚農互動，並在柚子簽名讓他留念。

農委會農水署也向蘇及當地農民說明中央擴大灌溉服務政策，以及平林里灌區推動辦理進度，署長蔡昇甫指出，水利會改制後，原灌區外37萬公頃農業也納入服務，預計10年內完成灌溉系統建置，平林里將透過十股公圳引烏溪水源灌溉。

蔡表示，第一工區十股公圳導水路工程已發包動工，預計農曆年後完工，第二工區則進行灌溉系統新建工程，穩定用水後，當地作物產量可望提高4成；農委會主委陳吉仲則說，政府施作灌溉工程，每戶還能申請最高40萬元農灌設施補助。

蘇貞昌則指示農委會與地方政府、公所密切合作加速推動擴大灌溉服務政策，剛好趁目前國內旱期盡快完成施工，而在管路灌溉設施補助上，中央要出錢，各機關單位應協助農民評估選用合適設施及申請補助金額，透過精準灌溉來節約用水。

行政院長蘇貞昌今到南投縣草屯鎮視察擴大灌溉服務政策推動情形，並與當地農民互動聽取灌溉困境
行政院長蘇貞昌今到南投縣草屯鎮視察擴大灌溉服務政策推動情形，並與當地農民互動聽取灌溉困境
行政院長蘇貞昌（左）今到南投縣草屯鎮視察擴大灌溉服務政策推動情形，實地瞭解葡萄園缺水現況。記者賴香珊／攝影
行政院長蘇貞昌（左）今到南投縣草屯鎮視察擴大灌溉服務政策推動情形，實地瞭解葡萄園缺水現況。記者賴香珊／攝影
行政院長蘇貞昌（右2）與南投草屯平林地區91歲老柚農互動。記者賴香珊／攝影
行政院長蘇貞昌（右2）與南投草屯平林地區91歲老柚農互動。記者賴香珊／攝影
行政院長蘇貞昌指示農委會加速施作南投草屯平林地區灌溉系統，改善當地缺水問題。記者賴香珊／攝影
行政院長蘇貞昌指示農委會加速施作南投草屯平林地區灌溉系統，改善當地缺水問題。記者賴香珊／攝影
行政院長蘇貞昌（右3）與南投草屯平林地區91歲老柚農互動。記者賴香珊／攝影
行政院長蘇貞昌（右3）與南投草屯平林地區91歲老柚農互動。記者賴香珊／攝影
行政院長蘇貞昌（左2）、農委會主委陳吉仲（左1）今實地瞭解南投縣草屯葡萄園。記者賴香珊／攝影
行政院長蘇貞昌（左2）、農委會主委陳吉仲（左1）今實地瞭解南投縣草屯葡萄園。記者賴香珊／攝影

蘇貞昌 農田水利會 農民

相關新聞

中捷還沒試營運 列車廣告「再好看些」先成焦點

台中捷運明天試營運，但是關於列車廣告好不好看已成民眾討論焦點，有的人在中捷臉書留言「覺得可以再好看些」馬上也有網友回應說...

影／魏德聖籌資台灣三部曲說辛酸 家扶兒受啟發

長期關心彰化家扶兒的導演魏德聖將集資由台灣人共同完成「台灣三部曲」電影，雖困難重重，魏導仍堅持理想，他今天到彰化家扶分享...

影／蘇貞昌視察葡萄園 指示加速灌溉施工改善缺水

行政院長蘇貞昌今到南投縣草屯鎮視察擴大灌溉服務政策推動情形，並與當地農民互動聽取灌溉困境，農委會向蘇說明將透過十股公圳導...

南投草屯街區逢豪雨必淹 政院中部中心允促改善

南投縣草屯鎮中山街、大成街至中興路地區遭逢強降雨或豪大雨，疑因周邊排水不及造成淹水，甚至倒灌民宅、店家，居民苦不堪言，地...

機車「鐵支」車牌3千起標 彰化監理站網路搶標明截止

彰化監理站目前辦理普通重型機車「NEF-0001~NEF-9999」(第1到3級牌共6560面)網路車牌標售，16日10...

中捷取得AED安心場所認證 18站務員急救完訓率100%

台中捷運綠線明天（11月16日）起試營運，12月19日正式通車。台中捷運公司表示，全線18個車站依「緊急醫療救護法」規定...

中市藍軍議員當一日農夫採橘 有人比專業速度還快

為推廣台中優質柑橘，中市國民黨議員今一早動員到豐原山區當「一日農夫」；議長張清照、前議長張清堂也「撩下去」，捲袖踩進橘園...

疫情衝擊 最年輕相聲男團12月展開今年第一場巡演

受新冠肺炎疫疫情影響，許多劇團上半年都是蹲點培訓或小場演出，「愛笑斯坦之時空相對論」巡迴演出則從年底12月才開始，38歲...

印尼情侶相戀在台中綠川 辦婚禮為印尼之聲開台暖身

台中市國際關懷印尼協會11月21日成立「中台灣印尼之聲自媒體平台」從食衣住行育樂到社區生活實記，包括地方人物、店家、NG...

柔道少女捐髓救母 咬牙苦練首奪縣長盃冠軍

彰化縣伸港國中柔道隊成立至今近30年，培育許多柔道好手，校方在這個月初剛落幕的縣長盃柔道賽中，獲得男四級冠軍與女六級冠軍...

台中天津商圈自備購物袋 12月1日開跑送好康

台中市政府環保局與慈濟基金會在天津路服飾商圈合辦「減塑同盟」暨「不塑商店」雙認證活動，民眾只要到天津商圈合作店家消費，不...

影／彰化優鮮好蛋大家吃 王惠美也推補助青年創業基金

彰化縣政府輔導大城鄉農會今天在大城鄉農會舉辦「彰化優鮮蛋品行銷推廣活動」及蛋品評鑑競賽頒獎典禮，彰化縣長王惠美說，彰化縣...

熱門新聞

水情吃緊 台積電新廠營建商使用射霧器有效抑制揚塵

新北市鶯歌部分區域17日施工 將停水12小時

深知貧窮苦 身障人何振達省吃儉用年捐4000包白米

與車爭道？ 桃園站旁人行道被塗銷

淡海輕軌藍海線第一期今通車 下午2點3分漁人碼頭啟程

農地種電爭議大 苗栗重開審查三階段模式把關

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。