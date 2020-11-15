中捷還沒試營運 列車廣告「再好看些」先成焦點

台中捷運明天試營運，但是關於列車廣告好不好看已成民眾討論焦點，有的人在中捷臉書留言「覺得可以再好看些」馬上也有網友回應說「已經很好看了呀，公車那個才可怕」但實情是，中捷只是把列車廣告包給廣告商出租，至於租給誰，以及廣告如何呈現，都是承租者自行考量。

中捷今天中午在臉書粉絲頁公布了5家公司承租的廣告列車，每列車的兩截車廂內外均有彩繪的廣告，形成不同於一般的列車外裝。5家公司分別是大鼎餐飲事業群、foodpanda、大金冷氣、聲寶、三菱等。

臉書一公布，僅兩個小時就吸引近千人按讚、近百人留言和53人分享，可見民眾的關心程度頗高。其中，許多人都能體諒這是中捷為了營運資金需要，而不得不把列車車廂外租做廣告之用。但這些廣告好不好看，也引起許多人討論，顯然十分關心。

以業者的角度而言，旗下事業有易鼎活蝦、中山招待所、厝秘功夫料理、墾丁貓鼻頭露營莊園的大鼎餐飲事業群，就把沙灘、海水，以及蝦子、螃蟹、貝殼等都彩繪進了車廂。負責人戴勝堂說，中捷通車是台中市的大事，他們是在地台中開店的美食餐廳，也是中捷已出租的5列車中唯一經營餐廳的公司，這樣的彩繪是希望能接地氣，並藉著這些彩繪讓大家對大鼎餐飲事業群有進一步的認識。

他說，也正研擬相關優惠辦法，讓消費者未來只要搭到這班列車，就有機會在該集團的各個餐廳消費時能享有一些優惠措施，好讓消費者、捷運與旗下餐廳都能同步受惠。