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中捷還沒試營運 列車廣告「再好看些」先成焦點

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
大金空調承租中捷的列車車廂做廣告。圖／取自台中捷運臉書
大金空調承租中捷的列車車廂做廣告。圖／取自台中捷運臉書

台中捷運明天試營運，但是關於列車廣告好不好看已成民眾討論焦點，有的人在中捷臉書留言「覺得可以再好看些」馬上也有網友回應說「已經很好看了呀，公車那個才可怕」但實情是，中捷只是把列車廣告包給廣告商出租，至於租給誰，以及廣告如何呈現，都是承租者自行考量。

中捷今天中午在臉書粉絲頁公布了5家公司承租的廣告列車，每列車的兩截車廂內外均有彩繪的廣告，形成不同於一般的列車外裝。5家公司分別是大鼎餐飲事業群、foodpanda、大金冷氣、聲寶、三菱等。

臉書一公布，僅兩個小時就吸引近千人按讚、近百人留言和53人分享，可見民眾的關心程度頗高。其中，許多人都能體諒這是中捷為了營運資金需要，而不得不把列車車廂外租做廣告之用。但這些廣告好不好看，也引起許多人討論，顯然十分關心。

以業者的角度而言，旗下事業有易鼎活蝦、中山招待所、厝秘功夫料理、墾丁貓鼻頭露營莊園的大鼎餐飲事業群，就把沙灘、海水，以及蝦子、螃蟹、貝殼等都彩繪進了車廂。負責人戴勝堂說，中捷通車是台中市的大事，他們是在地台中開店的美食餐廳，也是中捷已出租的5列車中唯一經營餐廳的公司，這樣的彩繪是希望能接地氣，並藉著這些彩繪讓大家對大鼎餐飲事業群有進一步的認識。

他說，也正研擬相關優惠辦法，讓消費者未來只要搭到這班列車，就有機會在該集團的各個餐廳消費時能享有一些優惠措施，好讓消費者、捷運與旗下餐廳都能同步受惠。

中捷人員對於民眾在臉書的留言都予以感謝，同時該公司先前也曾公開指出，在藍線尚未加入營運前都不可能賺錢，所以如何增加收入以維持營運成為重要課題，但至於廣告內容如何，好不好看，這就不是該公司可以左右的了。就像各個廣告載具，不可能影響任一廣告主的廣告表現手法，但中捷謝謝市民這麼樣的關心，並歡迎所有民眾都親自前往試乘、體驗。

foodpanda承租中捷的列車車廂做廣告。圖／取自台中捷運臉書
foodpanda承租中捷的列車車廂做廣告。圖／取自台中捷運臉書
大鼎餐飲事業群把沙灘、海水，以及蝦子、螃蟹、貝殼等都彩繪進了中捷的列車車廂。圖／大鼎餐飲事業群提供
大鼎餐飲事業群把沙灘、海水，以及蝦子、螃蟹、貝殼等都彩繪進了中捷的列車車廂。圖／大鼎餐飲事業群提供
大鼎餐飲事業群承租中捷的列車車廂做廣告。圖／大鼎餐飲事業群提供
大鼎餐飲事業群承租中捷的列車車廂做廣告。圖／大鼎餐飲事業群提供
大鼎餐飲事業群把沙灘、海水，以及蝦子、螃蟹、貝殼等都彩繪進了中捷的列車車廂。圖／大鼎餐飲事業群提供
大鼎餐飲事業群把沙灘、海水，以及蝦子、螃蟹、貝殼等都彩繪進了中捷的列車車廂。圖／大鼎餐飲事業群提供

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