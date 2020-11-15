南投草屯街區逢豪雨必淹 政院中部中心允促改善

南投縣草屯鎮中山街、大成街至中興路地區遭逢強降雨或豪大雨，疑因周邊排水不及造成淹水，甚至倒灌民宅、店家，居民苦不堪言，地方反映行政院中部聯合服務中心後，允促成納入前瞻計畫改善排水；公所今表示，將盡快提出相關計畫。

草屯鎮公所指出，草屯早期多為農業用地，後來雖陸續興建房舍，沿線排水溝及下水道管線卻未改建，涵管寬度和深度不足，隨時間拉長、住家增加，狹窄老舊加劇，且近年強降雨、瞬間豪大雨頻繁，造成大成街、中山街部分路段嚴重積水。

而近年每遇強降雨或豪大雨，中山街242至314號一帶、大成街與中興路口就出現排水不及，倒灌進民宅、店家，民眾怨聲載道，地方因此向中央反映，行政院中部中心為此會同營建署、公路總局、草屯公所、民代及里長等人共同會勘。

草屯鎮長簡景賢說，舊街區路面狹窄，排水溝斷面不足、坡度也不足，導致既有的排水系統無法承受又急又快的雨水宣洩，即便部分拓寬，長期下來，大量雨水挾帶泥土枯葉淤積，導致舊街區部分路段遇雨臨時就「做大水」。

縣議員廖梓佑、蔡銘軒、莊士傑等人則表示，中山街鄰近有大觀市場、店家林立，淹水影響交通，附近的診所、店家廚房或廁所排水倒灌，也恐衍生衛生健康問題，盼行政院中部中心協助促成營建署與公路總局解決當地街區長期的淹水問題。