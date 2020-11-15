台中市議長議員到果園行銷導覽 行銷台中好橘

為推廣台中優質柑橘，台中市議會議長張清照、前議長張清堂、前總統府秘書長廖了以等人，今天到豐原東陽里採椪柑，現採現吃，當場宣傳，為台中好橘行銷。

豐原區的台中市議員張瀞分今天安排採果行程並擔任導遊，帶領大家到東陽里，即豐原柑橘產銷班第一班江明旺果園採椪柑，議長張清照不是職業果農，但專業架勢十足，他提醒大家採橘分二段，第一段先把果實從樹上剪下來，第二段再把尖銳的枝條剪掉、剪平，以免裝箱時刺傷其他柑橘。

市議員張瀞分說豐原的橘子好吃，即使是綠皮的椪柑，也有酸甜滋味，香氣十足，目前正值椪柑產季，果農們感謝議長和國民黨台中市議會黨團議員們的協助，推廣在地好水果，議長及議員也聽取果農的意見，請市政府積極協助解決當地自來水問題及農產品加工與多元行銷的需求。

台中市農業局長蔡精強、經發局長張峯源、民政局長吳世瑋等人今天也到場行銷柑橘，農業局長蔡精強表示，台中市柑橘產地面積有3千多公頃，全國最大產地，豐原椪柑品質優良，在市場上很有競爭力。