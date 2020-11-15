機車「鐵支」車牌3千起標 彰化監理站網路搶標明截止

彰化監理站目前辦理普通重型機車「NEF-0001~NEF-9999」(第1到3級牌共6560面)網路車牌標售，16日10時止，民眾競標須備妥自然人憑證IC卡及晶片讀卡機且為監理服務網會員，即可至監理服務網參加競標。

彰化監理站長王顯文表示，標售的車牌分三等級競標，第一級牌照號碼為四個相同的數字，俗稱鐵支例如：6666、8888、9999等，底價為3千元；第二級牌照號碼為前小後大重複對稱的數字例如6688、8899等及5678、6789的連續數字；第三級牌照號碼為第一、二級競標號碼以外得車主自選號碼，例如尾數為168、288、668等，第二、三級競標底價則為2千元。