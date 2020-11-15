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中捷取得AED安心場所認證 18站務員急救完訓率100%

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運綠線18個車站在詢問處附近設置AED。圖／中捷提供
台中捷運綠線18個車站在詢問處附近設置AED。圖／中捷提供

台中捷運綠線明天（11月16日）起試營運，12月19日正式通車。台中捷運公司表示，全線18個車站依「緊急醫療救護法」規定，在各站詢問處附近設自動體外心臟電擊去顫器(AED)並取得「AED安心場所」認證。

台中捷運公司表示，依「緊急醫療救護法」規定「中央衛生主管機關公告之公共場所，應置有自動體外心臟電擊去顫器(AED)或其他必要之緊急救護設備」捷運綠線18個車站在詢問處附近設置AED，考量市政府站及高鐵台中站進出旅客較多，兩站各設2具，其餘16站各1具。20具AED由中保集團立偉電子、艾多美公司捐贈。

台中捷運公司指出，已取得AED安心環境認證，70％員工須完成CPR加AED教育訓練，並設AED管理員，完成管理員訓練課程。從去年底至今年9月，辦理10幾場人員急救及AED操作訓練，站務人員完訓比例達100％。

11月16日起，台中捷運試營運1個月，全線18個車站免費自由試乘。民眾須使用電子票證（悠遊卡、一卡通及愛金卡）進出車站；進入車站車廂不能飲食；須戴口罩。

台中捷運11月16日上午7點試營運。圖／台中捷運提供
台中捷運11月16日上午7點試營運。圖／台中捷運提供
台中捷運舉辦員工CPR加AED教育訓練，站務人員完訓率達百分百。圖／中捷提供
台中捷運舉辦員工CPR加AED教育訓練，站務人員完訓率達百分百。圖／中捷提供

台中捷運 AED

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