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中市藍軍議員當一日農夫採橘 有人比專業速度還快
為推廣台中優質柑橘，中市國民黨議員今一早動員到豐原山區當「一日農夫」；議長張清照、前議長張清堂也「撩下去」，捲袖踩進橘園學摘柑橘，兩人都是首次採橘；議員陳成添手腳俐落自稱比農夫速度還快；當地農友則反映水源灌溉問題盼解決。
今天由市議員張瀞分號召，親自當導遊帶議員們到豐原區東陽里山區採橘，忙於跑攤的議員很配合，有人帶父母，還有帶孫子一起學採橘，不少人掏腰包馬上訂購，協助果農行銷。
議長張清照雖不是職業果農，但架勢十足，不斷提醒大家採橘分二段，先把果實從樹上剪下來，第二段再把尖銳的枝條剪掉、剪平，以免裝箱時刺傷其他柑橘。
張清堂、張瀞分頻頻讚賞豐原的橘子好吃，即使是綠皮的椪柑也別有一番酸甜滋味，香氣十足，目前正值椪柑產季，吃在地食當季、新鮮又健康。
果農們感謝議長與國民黨台中市議會黨團議員協助，推廣在地好水果，議長請市政府積極協助解決當地自來水問題及農產品加工與多元行銷的需求。
農業局長蔡精強表示，台中市柑橘產地面積有3千多公頃，堪稱全國最大產地，其中椪柑產地約1300多公頃，豐原椪柑品質優良，在市場上相當有競爭力。
農業局表示，為形塑台中優良柑橘產區形象，市府輔導台中市豐原區農會建立「台中好橘」品牌，除了鮮果，更開發果汁、果乾、柑橘果醬和柑橘土司等加工品，增加農民獲利。此外，也密切接洽新加坡、馬來西亞、日本、汶萊、杜拜等地，強力行銷優質柑橘。
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