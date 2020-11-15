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疫情衝擊 最年輕相聲男團12月展開今年第一場巡演

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
「愛笑斯坦之時空相對論」巡迴演出將從12月展開。圖／台北曲藝團提供
「愛笑斯坦之時空相對論」巡迴演出將從12月展開。圖／台北曲藝團提供

受新冠肺炎疫疫情影響，許多劇團上半年都是蹲點培訓或小場演出，「愛笑斯坦之時空相對論」巡迴演出則從年底12月才開始，38歲脫口秀界明星黃逸豪將以獨特的批判語言、諷刺的黑色幽默，率領著台北曲藝團青年演員、台灣最年輕的相聲男團「愛笑斯坦」，以即興相聲說時事，也向經典致敬、開展傳統說唱的未來藍圖。

疫情衝擊，全台各地上半年的藝文表演大受影響，直到下半年疫情趨緩，演出界的景氣再度活躍。「我以為我已經夠瘋了，這群年輕人更瘋。」黃逸豪說，首創的「即興相聲」，挑戰自己的潛力與觀眾想像力，過去觀眾熱烈回響，愛笑斯坦決定趁著今年的最後檔期，趕赴台灣北、中、南各地，展開他們的第一次巡迴演出，首站即在12月5日晚上7點30分彰化員林的演藝廳舉行。

「我們不只是為了傳統技藝的延續，更是為了找尋獨屬台灣年輕一代的曲藝文化。」台北曲藝團的葉怡均團長表示，身為台灣為數不多的相聲團體之一，這群年輕的愛笑斯坦成員融合台灣文化的說唱藝術之路，而「愛笑斯坦之時空相對論」正是因此而生，不僅僅有傳統的經典段子，也有探詢現代人口味所寫的新段子，甚至還請中生代相聲演員：黃逸豪，與他們共同在台上即興創作，展開不同以往的表演模式。

「愛笑斯坦之時空相對論」巡迴演出將從12月展開。圖／台北曲藝團提供
「愛笑斯坦之時空相對論」巡迴演出將從12月展開。圖／台北曲藝團提供

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