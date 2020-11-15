聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情衝擊 最年輕相聲男團12月展開今年第一場巡演
受新冠肺炎疫疫情影響，許多劇團上半年都是蹲點培訓或小場演出，「愛笑斯坦之時空相對論」巡迴演出則從年底12月才開始，38歲脫口秀界明星黃逸豪將以獨特的批判語言、諷刺的黑色幽默，率領著台北曲藝團青年演員、台灣最年輕的相聲男團「愛笑斯坦」，以即興相聲說時事，也向經典致敬、開展傳統說唱的未來藍圖。
疫情衝擊，全台各地上半年的藝文表演大受影響，直到下半年疫情趨緩，演出界的景氣再度活躍。「我以為我已經夠瘋了，這群年輕人更瘋。」黃逸豪說，首創的「即興相聲」，挑戰自己的潛力與觀眾想像力，過去觀眾熱烈回響，愛笑斯坦決定趁著今年的最後檔期，趕赴台灣北、中、南各地，展開他們的第一次巡迴演出，首站即在12月5日晚上7點30分彰化員林的演藝廳舉行。
「我們不只是為了傳統技藝的延續，更是為了找尋獨屬台灣年輕一代的曲藝文化。」台北曲藝團的葉怡均團長表示，身為台灣為數不多的相聲團體之一，這群年輕的愛笑斯坦成員融合台灣文化的說唱藝術之路，而「愛笑斯坦之時空相對論」正是因此而生，不僅僅有傳統的經典段子，也有探詢現代人口味所寫的新段子，甚至還請中生代相聲演員：黃逸豪，與他們共同在台上即興創作，展開不同以往的表演模式。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言