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印尼情侶相戀在台中綠川 辦婚禮為印尼之聲開台暖身

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
Yoyon和Ami在台中相戀，11月21日將在綠川舉辦何畔婚禮。圖／台中市國際關懷印尼協會提供
Yoyon和Ami在台中相戀，11月21日將在綠川舉辦何畔婚禮。圖／台中市國際關懷印尼協會提供

台中市國際關懷印尼協會11月21日成立「中台灣印尼之聲自媒體平台」從食衣住行育樂到社區生活實記，包括地方人物、店家、NGO團體、移工議題、印尼人在台灣所會遇見的各種現象，包括工作過程、心路歷程等各種面向，持續探索、發展成為長期的自媒體節目。

台中市國際關懷印尼協會獲文化部推動社區營造暨村落文化發展計畫，另台中市文化局扎根社造補助，舉辦自媒體影像人才培力課程。總幹事李秀惠表示，移工身在異鄉，有的初來乍到，必須面對與鄉完全不同的人事物，有的長期生活在台灣，發生工作、生活的各種形形色色，需要國人多了解與尊重，在移工投入本地產業、幫忙照顧家人，才能安心。

「中台灣印尼之聲自媒體平台」成立記者會，邀請一對印尼移工Yoyon和Ami代言，兩人在台灣工作期間遭遇婚變之痛，在台中相遇、相知、相惜，決定攜手同走人生路，預定11月21日今年感恩節前夕， 就在兩人認識的綠川，舉辦一場傳統印尼爪哇婚禮，當天邀請他們印尼在台朋友，在綠川河畔用餐鄉，放映他們的愛情故事微電影，作為慶祝中台灣印尼之聲開幕的處女作，把「中台灣印尼之聲自媒體平台」介紹給大家。

當天婚禮流程完全依照印尼爪哇的傳統，新娘結婚前夕一直到結婚典禮的過程，都有專業的印尼司儀及國語翻譯，介紹給大家！另有台灣及印尼的情歌演唱，邀請布農族八部合音的山合合唱團獻唱，民歌手陳明及薩克斯風手劉家翔助陣，他們觀迎大家一起來祝福與體驗一場浪漫河畔婚禮和音樂會。

主辦單位並準備傳統印尼服飾供登記的民眾體驗、打卡、當天婚禮的精彩照片甄選，選出12名優勝者，可獲得獎金禮券500 元。

Yoyon和Ami在台中相戀，11月21日將在綠川舉辦何畔婚禮，今天預演。記者陳秋雲／攝影
Yoyon和Ami在台中相戀，11月21日將在綠川舉辦何畔婚禮，今天預演。記者陳秋雲／攝影

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