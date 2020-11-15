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柔道少女捐髓救母 咬牙苦練首奪縣長盃冠軍
彰化縣伸港國中柔道隊成立至今近30年，培育許多柔道好手，校方在這個月初剛落幕的縣長盃柔道賽中，獲得男四級冠軍與女六級冠軍，學生將代表參加明年全中運，其中國三女學生曾鈺媗去年才捐骨髓救母，休養不久回來練習，克服身體狀況不如以往，一舉獲得縣長盃柔道錦標賽國中女生個人組，第六級冠軍。
曾鈺媗的母親4年前出現感冒症狀，但長時間未痊癒，經檢查確診患有血癌，同年12月雖配對到鈺媗舅舅的骨髓，但因醫生判定移植的骨髓排斥，每星期都要到醫院追蹤治療進行化療，重新等待骨髓配對機會，但第二次等待骨髓配對的過程中一直都不順利，讓一家人身心俱疲。
醫師評估家人中曾鈺媗是最適合移植骨髓給媽媽的人選，曾鈺媗得知後毫不猶豫決定捐骨髓救媽媽，去年移植成功後，母親目前身體狀況穩定。
曾鈺媗長期練柔道，也展現出天分，她說，開完刀後母親原本不希望她繼續練柔道，太消耗體力，但國中最後一年自己想要再拚一拚，一直「盧」媽媽，後來發現練柔道時體力不如以往，時常腰酸也容易喘，經過一段時間才克服。
伸港國中校長洪智偉說，柔道運動不像籃球、排球是普遍的全民運動，學校教練用心推動，將柔道精神深根，也義務到鄰近學校國小訓練學生，學柔道可個人防身還可健身，有許多正面幫助。
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