影／彰化優鮮好蛋大家吃 王惠美也推補助青年創業基金

彰化縣政府輔導大城鄉農會今天在大城鄉農會舉辦「彰化優鮮蛋品行銷推廣活動」及蛋品評鑑競賽頒獎典禮，彰化縣長王惠美說，彰化縣為全臺蛋品重要的產地，除了農民生產優質蛋品，縣府與農會也輔導透過在電商平台、中華郵政愛郵購等，都可以讓好的農產品有更多行銷管道推展出去，讓農產與畜牧收入更穩定。

王惠美說，國人平均每人一年平均吃300顆蛋，可見蛋在日常生活中與大家很相關，這次的評鑑分為三大類，有彩色蛋、白蛋及鴨蛋，期許藉由蛋品評鑑機制，增加蛋農技術交流機會，擦亮「彰化優鮮」蛋品品牌。

彰化縣目前蛋雞場約804場、飼養約1828萬隻，蛋鴨場約81場、飼養約65萬隻，一年可生產供應雞蛋33億8247萬顆及鴨蛋1億3393萬顆，全國每2顆蛋品就有1顆來自彰化，是全國蛋品重要產地。

大城鄉農會理事長莊登讚表示，彰化縣是全台蛋品的主要產地，其中芳苑、竹塘、二林、大城四鄉鎮所生產的蛋量占全台三分之一，近年來，消費者對於食安的問題越來越重視，為了讓消費者認識彰化優鮮蛋品，以及吃到安全又健康的蛋品，昨天大城鄉農會舉辦一場全國第一屆彰化優鮮蛋品評鑑競賽，得獎的蛋品後續將與電子商務平台合作行銷，讓消費者上網就可以買到經過鑑定認證的彰化優鮮蛋品。

今天三類冠軍分別是彩色蛋冠軍:水盞飼養場顏水盞、白蛋冠軍:益備牧場詹金龍、鴨蛋冠軍:董氏牧場陳貞文。

王惠美強調，在議會支持下，縣府也追加一千萬青年創業基金，只要上滿30小時創業專業課程後，可提出創業補助申請書，最高金額有30萬元創業補助，並要在伸港鄉蓋青年住宅，希望能吸引更多年輕人返鄉拚經濟。