台中多家托嬰、養護及學校違公安 消防局：編預算改善

台中市政府消防局在網路公布今年1到10月消防安檢違規名單，其中不乏市府公設民營的托嬰中心、養護中心、公私立學校及大型賣場、飯店與百貨，議員質疑連公家單位都違反消防法規。消防局長曾進財表示，公部門的安檢違規事項主要是消防設備缺失，公家機關因涉及預算，無法在第一時間完成改善。

市議員林祈烽指出，根據消防局公布的最新資料，違反消防法規的業者，幾乎是知名店家業者，包括健身房、護理之家、旅館、上市櫃知名餐飲業者、婚宴會館、百貨公司、大賣場、大型醫療院所、便利超商等，屬八大行業的舞廳、ＫＴＶ等娛樂場所更「榜上有名」甚至中學、大學都在消防公安違規名單上，他認為茲事體大。

林祈烽認為，其中台中市公設民營的托嬰中心、市立的德水園身心障礙教養院、台中市果菜運銷公司、市立啟聰學校、衛福部豐原醫院、中興大學惠蓀堂等都有違反消防法規的問題，公部門消防安檢理應做好為民表率，否則如何要求業者做好消防工作。

消防局長曾進財表示，這些場所違規的項目主要有2種，一是消防設備問題，如是私人公司，可以馬上檢驗報修，很快完成改善。不過公家機關就牽涉到預算經費問題，實務上無法即時處理。第二個不少是違反防火管理人的規定，因很多單位剛成立，不知道要設防火管理人，等收到安檢通知，才知道須派員去受訓並回報消防局，這也可以很快改 善。

林祈烽批評，市府第一時間就應考量公共消防安全比預算程序更重要，公共安全毫無疑義要放在第一位，更何況這些場所機構有的是照顧嬰幼兒或弱勢的老人、學童，市府應協助各公部門機構改善消防安檢的缺失問題，完成複檢申報作業。市府回應已積極處理。