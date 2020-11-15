快訊

秋冬疫情蠢動今再增2例境外移入 指揮中心下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

流感疫苗通報不良效應？ 彰化校園接種率較往年降5%

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣內衛生所恢復每周二限6歲以下幼兒接種公費流感疫苗。記者林敬家／攝影
彰化縣內衛生所恢復每周二限6歲以下幼兒接種公費流感疫苗。記者林敬家／攝影

公費流感疫苗需求大，彰化縣控管配發數量，彰化目前門診流感疫苗已用鑿，校園、社區、幼兒園、長照機構設站依日程進行也到尾聲，彰化衛生局評估今年學齡前接種率還不及去年，宣布恢復縣內27家衛生所每周二，限為6個月至入學前幼兒所施打流感疫苗的服務。

接種流感疫苗是目前預防流感最有效且簡單的方法，今年受新冠肺炎疫情影響，流感疫苗接種踴躍，彰化縣今年採購35萬2370劑流感疫苗，現在已接種超過28萬劑公費流感，目前幼兒園入校接種則依原先排程接種，另65歲以上長者仍可至各社區接種站限量施打疫苗，校園集中接種學生族群及機構對象依原排程辦理。

進行中的校園設站預計有11萬劑疫苗，衛生局統計發現，目前校園接種率較往年降了5%，可能是因為受到疫苗不良事件通報的影響。

彰化衛生局滾動式修訂接種對象，進行分流，原規劃衛生所每周二限6歲以下幼兒施打流感疫苗，10月下旬調整為以醫事人員、防疫人員、禽畜業者等特殊族群為先，週二6歲以下幼兒施打暫緩兩周。

衛生局長葉彥伯說，去年學齡前幼兒接種率有56%，但今年至11月中僅約40%，還差一成多，因此恢復每周二預防接種時間，開放6個月至入學前幼兒可到彰化縣27家衛生所接種流感疫苗，也開放81家幼兒常規疫苗合約院所提供接種。

流感疫苗

延伸閱讀

絕對不含瘦肉精！王惠美北上行銷彰化羊肉與健康豬

孩子反覆感冒想打疫苗好辛苦 黃瑽寧：小感冒可接種

公費流感疫苗 北市310院所可打

爸媽別等了！ 柚子醫師示警：九成流感死亡童都沒打疫苗

相關新聞

印尼情侶相戀在台中綠川 辦婚禮為印尼之聲開台暖身

台中市國際關懷印尼協會11月21日成立「中台灣印尼之聲自媒體平台」從食衣住行育樂到社區生活實記，包括地方人物、店家、NG...

柔道少女捐髓救母 咬牙苦練首奪縣長盃冠軍

彰化縣伸港國中柔道隊成立至今近30年，培育許多柔道好手，校方在這個月初剛落幕的縣長盃柔道賽中，獲得男四級冠軍與女六級冠軍...

影／彰化優鮮好蛋大家吃 王惠美也推補助青年創業基金

彰化縣政府輔導大城鄉農會今天在大城鄉農會舉辦「彰化優鮮蛋品行銷推廣活動」及蛋品評鑑競賽頒獎典禮，彰化縣長王惠美說，彰化縣...

台中多家托嬰、養護及學校違公安 消防局：編預算改善

台中市政府消防局在網路公布今年1到10月消防安檢違規名單，其中不乏市府公設民營的托嬰中心、養護中心、公私立學校及大型賣場...

流感疫苗通報不良效應？ 彰化校園接種率較往年降5%

公費流感疫苗需求大，彰化縣控管配發數量，彰化目前門診流感疫苗已用鑿，校園、社區、幼兒園、長照機構設站依日程進行也到尾聲，...

看好中捷營運商機 車廂裡處處可見蝦、蟹、貝殼

「哇，車廂裡怎麼有蝦子、螃蟹、貝殼！」這是大鼎餐飲事業群包下中捷車廂和車體進行的彩繪列車，因為旗下事業有易鼎活蝦、中山招...

封街馬路當畫布 千名親子在梧棲朝元宮前樂塗鴉

台中市梧棲區朝元宮為了讓小朋友們可安全在馬路塗鴉的大型親子活動「彩繪老街亮眼梧棲、粉筆創意塗鴉」，昨天在梧棲老街朝元宮前...

「誠信碗粿」到沙鹿 800份碗粿兩小時賣光

雲林一對賣碗粿的林姓父女，因誤植促銷活動「買碗粿送蘿蔔糕」，林父為教導女兒「誠信」的重要性，仍履行諾言賠本販售。大甲鎮瀾...

台中國際花毯節 「花境探險」數千人打卡

新社花海暨台中國際花毯節昨天登場至下月6日結束，去年遊客達236萬人次，今年打造25萬株花草、面積超過30公頃的「愛麗絲...

中捷明試營運 接駁車遊花毯節

中捷綠線周一（16日）開始試營運，台中市長盧秀燕昨宣布，配合新社花海暨台中國際花毯節活動，中捷松竹站21日起每逢六、日安...

他集30人送愛 現成2千人善團

夜市攤販結合市井百姓，匯集的愛心力量更強大！台中市光明愛心慈善會成立26年，發起人李福權是夜市攤販，他找30名好友發起慈...

山坡蓋房回饋金 南投縣府將提案免除

南投全縣幾乎都是山地，農委會要求縣市政府對山坡地興建房屋都要徵收開發回饋金，才能核發建照，多名縣議員認為是對縣民變相處罰...

熱門新聞

顏清標邀「誠信碗粿」父女沙鹿擺攤 800個不到2小時搶光

新竹火車站前科技大執法 違停或臨停逾3分鐘將開罰

「誠信碗粿」沙鹿擺攤備800個碗粿 民眾10點半排隊捧場

水情吃緊 台積電新廠營建商使用射霧器有效抑制揚塵

新北市鶯歌部分區域17日施工 將停水12小時

深知貧窮苦 身障人何振達省吃儉用年捐4000包白米

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。