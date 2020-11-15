流感疫苗通報不良效應？ 彰化校園接種率較往年降5%

公費流感疫苗需求大，彰化縣控管配發數量，彰化目前門診流感疫苗已用鑿，校園、社區、幼兒園、長照機構設站依日程進行也到尾聲，彰化衛生局評估今年學齡前接種率還不及去年，宣布恢復縣內27家衛生所每周二，限為6個月至入學前幼兒所施打流感疫苗的服務。

接種流感疫苗是目前預防流感最有效且簡單的方法，今年受新冠肺炎疫情影響，流感疫苗接種踴躍，彰化縣今年採購35萬2370劑流感疫苗，現在已接種超過28萬劑公費流感，目前幼兒園入校接種則依原先排程接種，另65歲以上長者仍可至各社區接種站限量施打疫苗，校園集中接種學生族群及機構對象依原排程辦理。

進行中的校園設站預計有11萬劑疫苗，衛生局統計發現，目前校園接種率較往年降了5%，可能是因為受到疫苗不良事件通報的影響。

彰化衛生局滾動式修訂接種對象，進行分流，原規劃衛生所每周二限6歲以下幼兒施打流感疫苗，10月下旬調整為以醫事人員、防疫人員、禽畜業者等特殊族群為先，週二6歲以下幼兒施打暫緩兩周。

衛生局長葉彥伯說，去年學齡前幼兒接種率有56%，但今年至11月中僅約40%，還差一成多，因此恢復每周二預防接種時間，開放6個月至入學前幼兒可到彰化縣27家衛生所接種流感疫苗，也開放81家幼兒常規疫苗合約院所提供接種。