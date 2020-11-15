感謝中亞聯大協助 台灣人工智慧學校頒獎表揚

台灣人工智慧學校年會日前特別頒獎給中國醫藥大學和亞洲大學組成的系統大學「中亞聯大」，感謝中亞聯大對人工智慧學校中部分校創立3年多來的協助。對此，代表受獎的亞洲大學校長蔡進發上午說，這是大學應盡社會責任，未來不但要繼續培育產官學AI人才，也會在校園內落實AI教育，迎合AI智慧時代的來臨。

蔡進發說，中亞聯大董事長蔡長海3年前積極爭取與台灣人工智慧學校合作，到台中設分校，並協助設立分校的學習空間及硬體設備，至今培訓了不少AI智慧人才。同時中亞聯大也在校內全力推動AI人工智慧教育與研究，並在中國附醫、亞大醫院進行研發與運用，已有相當成果。

中亞聯大將持續與台灣人工智慧學校攜手合作，協助台灣人工智慧學校台中分校進駐台中市水湳經貿園區內的中國醫大校區，培育更多AI智慧人才，為未來發展而努力。

年會13日在台北中央研究院舉行，蔡進發在大會中以「智慧健康領域研發與願景」為題報告，從智慧醫療產業產值和未來趨勢，提到多項智慧醫療研究成果，如中醫大AI精準醫學門診、AI輔助染色體排列系統、AI糖尿病視網膜病變判讀系統、AI睡眠呼吸障礙辨識輔助系統等。

他說，中亞聯大也因此衍生創新企業「長佳智能公司」也就是把AI人工智慧醫療研究開發的技術，技轉給長佳公司後，已陸續開發84項醫療AI判讀模型，並導入醫療AI輔助診斷系統至20家醫療院所應用，有助於臨床醫師判讀影像效率，更精準的診斷及治療。

談到未來智慧醫療發展與研究，蔡進發強調，目前已與遠傳電信、趨勢科技簽訂5G+AI智慧醫療產學合作，率先以打造發展5G智慧醫療環境，以亞大附醫為場域，結合遠傳電信5G環境、趨勢科技5G網路安全防護機制、亞大人工智慧與精準醫療技術，打造安全的5G智慧醫療網。