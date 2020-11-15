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李孟諺、丁怡銘拒立院專報 先看看前例及釋憲文

自己製造垃圾請帶下山 合歡山淨山1天清出150公斤垃圾

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
東勢林管處等單位志工昨在合歡山淨山。圖／東勢林管處提供
東勢林管處等單位志工昨在合歡山淨山。圖／東勢林管處提供

自己製造的垃圾自己帶下山，林務局東勢林區管理處昨聯合太魯閣國家公園管理處、南投林區管理處、花蓮林區管理處、第二區養護工程處埔里工務段及第四區養護工程處太魯閣工務段舉辦合歡山秋季淨山活動，163人淨山，一天內共清出約50大包、近150公斤垃圾。

東勢林區管理處發動各單位員工、眷屬及志工昨天到合歡山，捲起衣袖將埋藏在玉山箭竹裡、停車場及道路邊坡的垃圾撿拾，清理出寶特瓶、玻璃瓶、垃圾袋、衛生紙等垃圾，總共清出50大包約150公斤重的垃圾，參與志工都希望遊客上山賞美景，能愛惜高山生態環境，將自己製造的垃圾帶下山，維護生態環境。

東勢林管處等單位志工昨在雲霧繚繞的合歡山停車場中，尋找掉落的垃圾。圖／東勢林管處提供
東勢林管處等單位志工昨在雲霧繚繞的合歡山停車場中，尋找掉落的垃圾。圖／東勢林管處提供
東勢林管處等單位志工昨在合歡山淨山。圖／東勢林管處提供
東勢林管處等單位志工昨在合歡山淨山。圖／東勢林管處提供

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