看好中捷營運商機 車廂裡處處可見蝦、蟹、貝殼

「哇，車廂裡怎麼有蝦子、螃蟹、貝殼！」這是大鼎餐飲事業群包下中捷車廂和車體進行的彩繪列車，因為旗下事業有易鼎活蝦、中山招待所、厝秘功夫料理、墾丁貓鼻頭露營莊園，與活蝦、海邊有相關，因此就以這些為主題進行彩繪。

大鼎餐飲事業群負責人戴勝堂說，他們是中捷已出租的5列車中唯一經營餐廳的公司，也是台中的在地美食，感覺這樣的採繪很接地氣，也希望藉著這些彩繪讓大家對大鼎餐飲事業群有進一步的認識。

據了解，因為看好台中捷運營運商機，已有動作快的廠商包下中捷的車體做廣告，除了大鼎餐飲事業群，還有foodpanda、大金冷氣、聲寶、等5家廠商，並在明天試營運當天上路。但因為發車時刻不固定，想看到這些富創意的車廂、車體還得碰碰運氣。