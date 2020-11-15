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封街馬路當畫布 千名親子在梧棲朝元宮前樂塗鴉

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市梧棲區朝元宮為讓小朋友們安全在馬路塗鴉的大型親子活動「彩繪老街亮眼梧棲、粉筆創意塗鴉」，昨熱鬧登場。圖／朝元宮提供
台中市梧棲區朝元宮為讓小朋友們安全在馬路塗鴉的大型親子活動「彩繪老街亮眼梧棲、粉筆創意塗鴉」，昨熱鬧登場。圖／朝元宮提供

台中市梧棲區朝元宮為了讓小朋友們可安全在馬路塗鴉的大型親子活動「彩繪老街亮眼梧棲、粉筆創意塗鴉」，昨天在梧棲老街朝元宮前封街熱鬧登場，千名親子同樂，小朋友們高興說，竟然可以在馬路上畫畫，很驚喜。

「把街道還給孩子，讓孩子放肆享受健康，封街玩創意」梧棲朝元宮主委尤碧鈴表示，朝元宮與台中海線社區大學昨首創封街聯合舉辦「彩繪老街亮眼梧棲、粉筆創意塗鴉」，彩繪梧棲老街的活動，親子溫馨互動，因為每年11月13日是國際善意節，藉由彩繪主題「善．媽祖情」，傳達溫暖氛圍。

尤碧鈴說，封街趴讓小朋友們可以在馬路上畫畫，現場還有台中海線社區大學彩繪大師張峻銘及中港高中美術班師生在梧棲老街示範作畫，梧棲區公所也在現場設攤位宣傳國民年金並贈送小禮物，朝元宮致贈一只裝滿各式文創品的主題禮袋，禮袋內容物豐富具有媽祖廟特色，禮品之一的運動毛巾，是由朝元宮資訊攝影組自行設計繪製圖樣。

這次彩繪老街特採用無毒粉筆，下雨沖進水溝裡也不會對環境造成負擔，上千名親子在馬路上作畫很盡興。

台中市梧棲區朝元宮為讓小朋友們安全在馬路塗鴉的大型親子活動「彩繪老街亮眼梧棲、粉筆創意塗鴉」，昨熱鬧登場。圖／朝元宮提供
台中市梧棲區朝元宮為讓小朋友們安全在馬路塗鴉的大型親子活動「彩繪老街亮眼梧棲、粉筆創意塗鴉」，昨熱鬧登場。圖／朝元宮提供
台中市梧棲區朝元宮為讓小朋友們安全在馬路塗鴉的大型親子活動「彩繪老街亮眼梧棲、粉筆創意塗鴉」，昨熱鬧登場。圖／朝元宮提供
台中市梧棲區朝元宮為讓小朋友們安全在馬路塗鴉的大型親子活動「彩繪老街亮眼梧棲、粉筆創意塗鴉」，昨熱鬧登場。圖／朝元宮提供

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