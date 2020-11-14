暖化缺水龍眼芭樂都受害 社頭鄉辦評鑑推廣吃在地減碳

彰化縣社頭鄉盛產龍眼和芭樂，時值今年龍眼乾上市，芭樂進入盛產期，鄉農會今天舉辦評鑑及推廣活動，同時招待鮮果品嘗和創意DIY，體驗手做蜂蜜釀檸檬，農民藉此交流農業知識，提升栽種技術，民眾選好買滿價廉物美的農特產品，晚上還可參加星光演唱會，快樂一整天。

社頭鄉農會在農會廣場舉辦「芭面玲龍社農芯~芭樂、桂圓評鑑暨推廣活動」，得獎可為農產品加值，桂圓組評鑑有縣內8鄉鎮、81組，芭樂評鑑有社頭鄉76組，競爭激烈。評鑑會場氣氛嚴肅，活動會場一片歡樂，有芭樂鮮果等農產品品嘗、芭樂公仔DIY、芭樂蔬果比薩DIY、蜂蜜釀檸檬體驗和手作龍眼醋，還有展示桂圓創新料理，鼓勵民眾吃在地食物，減少碳排放。

今年初春雨水少，龍眼果粒小，農民出售賣相好的，小果粒轉製龍眼乾，品質不受影響，加上鄉公所滅菌處理，價格高於一般龍眼乾，每公斤售價550元。芭樂也是氣候暖化的受害水果，雨水少、高溫日曬，今年果實較小，部分芭樂被曬傷，果實較乾澀，大盤價每台斤約20元，但社頭鄉農會芭樂市場挑貨色，盤價每台斤30元，品質最優的每台斤50元。

縣長王惠美到場，期許透過評鑑與農產品推廣活動，讓農友能互相交流栽培管理技術，良性競爭，發揮全縣農業產業整體競爭力，提升品質與產值，強化銷售管道，創造農友與消費者雙贏。

彰化縣龍眼栽種面積約730公頃，產區集中在社頭、芬園、員林、彰化、二水、田中、大村、花壇等8鄉鎮市，年產量約5000公噸，產期每年7至8月，主要栽培品種為粉殼和福眼。9斤龍眼鮮果可烘焙製成3斤龍眼殼肉，去殼去籽成1斤桂圓肉，是最具有特色的加工產業。社頭鄉是彰化縣芭樂重要產區，種植面積約250公頃，年產量達6000餘公噸，鄉農會希望評鑑讓農友能互相交換栽培管理技術，建立地方品牌形象，並確保農產品質。

農會這次也舉辦鄉內芭樂評鑑，邀請種植芭樂的農友，共有76組參與評鑑，目的在於提升芭樂品質，並轉化為創造地方生機的資本，也為消費者確保農產品品質。