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絕對不含瘦肉精！王惠美北上行銷彰化羊肉與健康豬

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（右3）今天北上臺北希望廣場，行銷彰化羊肉及彰化健康豬肉，還親自下廚料理 。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（右3）今天北上臺北希望廣場，行銷彰化羊肉及彰化健康豬肉，還親自下廚料理 。圖／彰化縣政府提供

彰化縣長王惠美今天北上台北希望廣場，行銷彰化羊肉及彰化健康豬肉，活動現場有彰化優鮮農畜產品展售、精選彰化畜牧優質商品組合現場標售，還有免費彰化羊肉及彰化健康豬肉料理品嘗，王惠美強調，絕對「無瘦肉精、無藥物殘留」，讓民眾買得放心、吃得安心。

王惠美說，彰化有好山好水，也是畜產大縣，肉羊飼養頭數約1萬8,232頭，全國占比18.7%，位居全國第1，總產值約1億8700萬，豬也約有75萬頭，占全國第3，總產值約有101億。

王惠美表示，彰化縣為健康把關，豬隻從畜牧場的時候開始檢驗飼料，到可以屠宰時，還要抽血檢驗，因此彰化推出的肉品保證不加任何瘦肉精，在全國1000多家的全聯及楓康超市都可以買的到，運輸及販售地點全程低溫保鮮，歡迎鄉親安心購買，放心食用。

此外，縣府極力推廣彰化優鮮品牌，產品都要符合三章1Q，替農民、鄉親把關，保證健康又安全，除了一般通路以外，民眾也可以在小三美日的網路平台或者i郵購都可以採購。

縣府農業處表示，在中醫養身觀念，羊肉性溫熱、補氣滋陰是最能滋養人體的優質肉品；而現代醫學認為，羊肉富含高蛋白、低脂肪、低膽固醇及豐富膠原蛋白，因此在秋冬之際、溫差變化劇烈季節，羊肉是最適合進補及調養身體的養生食材。

彰化縣長王惠美（左6）今天北上臺北希望廣場，行銷彰化羊肉及彰化健康豬肉。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左6）今天北上臺北希望廣場，行銷彰化羊肉及彰化健康豬肉。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左7）今天北上臺北希望廣場，行銷彰化羊肉及彰化健康豬肉。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左7）今天北上臺北希望廣場，行銷彰化羊肉及彰化健康豬肉。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左4）今天北上臺北希望廣場，行銷彰化羊肉及彰化健康豬肉，民眾搶著品嘗。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左4）今天北上臺北希望廣場，行銷彰化羊肉及彰化健康豬肉，民眾搶著品嘗。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左3）今天北上臺北希望廣場，行銷彰化羊肉、彰化健康豬肉，還親自下廚料理 。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左3）今天北上臺北希望廣場，行銷彰化羊肉、彰化健康豬肉，還親自下廚料理 。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（右1）今天北上臺北希望廣場，行銷彰化羊肉、彰化健康豬肉及彰化優鮮農畜產品。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（右1）今天北上臺北希望廣場，行銷彰化羊肉、彰化健康豬肉及彰化優鮮農畜產品。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左4）今天北上臺北希望廣場，行銷彰化羊肉及彰化健康豬肉。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左4）今天北上臺北希望廣場，行銷彰化羊肉及彰化健康豬肉。圖／彰化縣政府提供

王惠美 瘦肉精

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