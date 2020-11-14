聽新聞
test
0:00 / 0:00
絕對不含瘦肉精！王惠美北上行銷彰化羊肉與健康豬
彰化縣長王惠美今天北上台北希望廣場，行銷彰化羊肉及彰化健康豬肉，活動現場有彰化優鮮農畜產品展售、精選彰化畜牧優質商品組合現場標售，還有免費彰化羊肉及彰化健康豬肉料理品嘗，王惠美強調，絕對「無瘦肉精、無藥物殘留」，讓民眾買得放心、吃得安心。
王惠美說，彰化有好山好水，也是畜產大縣，肉羊飼養頭數約1萬8,232頭，全國占比18.7%，位居全國第1，總產值約1億8700萬，豬也約有75萬頭，占全國第3，總產值約有101億。
王惠美表示，彰化縣為健康把關，豬隻從畜牧場的時候開始檢驗飼料，到可以屠宰時，還要抽血檢驗，因此彰化推出的肉品保證不加任何瘦肉精，在全國1000多家的全聯及楓康超市都可以買的到，運輸及販售地點全程低溫保鮮，歡迎鄉親安心購買，放心食用。
此外，縣府極力推廣彰化優鮮品牌，產品都要符合三章1Q，替農民、鄉親把關，保證健康又安全，除了一般通路以外，民眾也可以在小三美日的網路平台或者i郵購都可以採購。
縣府農業處表示，在中醫養身觀念，羊肉性溫熱、補氣滋陰是最能滋養人體的優質肉品；而現代醫學認為，羊肉富含高蛋白、低脂肪、低膽固醇及豐富膠原蛋白，因此在秋冬之際、溫差變化劇烈季節，羊肉是最適合進補及調養身體的養生食材。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言