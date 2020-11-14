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詩人趙天儀辭世 文化部長李永得頒褒揚令

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台灣本土詩人、也是台灣兒童文學重要的推手趙天儀日前辭世，文化部長李永得代表頒贈總統褒揚令，趙天儀夫人詹秀金代表受贈。圖／靜宜大學提供
台灣本土詩人、也是台灣兒童文學重要的推手趙天儀日前辭世，文化部長李永得代表頒贈總統褒揚令，趙天儀夫人詹秀金代表受贈。圖／靜宜大學提供

台灣本土詩人，也是台灣兒童文學重要推手、前靜宜大學台灣文學系「講座教授」趙天儀，今年4月29日於睡夢中安詳辭世，享壽85歲，「追思紀念會」今日於靜宜大學舉行，由文化部長李永得代表頒贈總統褒揚令，趙天儀夫人詹秀金代表受贈，以表彰與緬懷趙天儀對台灣文學的崇高貢獻。

李永得表示，趙天儀深耕台灣文壇多年，創作結合本土詩作與兒童文學，以台灣社會的生活語言結合美學冶煉，成為台灣寶貴的資產，也為文學留下重要歷史見證。

立法院副院長蔡其昌說，他的外公詹冰是位作家，與趙天儀是好友，他就讀研究所時專攻「台灣文學」，當時外公介紹他專訪趙天儀，完成很多研究。他畢業後的第一份工作是靜宜兼任教師，每周上課時會與趙天儀聊天，成了忘年之交，也成為他投入政壇的重要原因。

趙天儀夫人詹秀金感謝文化部、台中市文化局、靜宜大學台灣文學系等單位，為趙天儀舉辦追思紀念會。她說，趙天儀生前待人處事隨和低調，除了買書，沒有其他不好的習慣；過世時也沒造成家人太大負擔。因此家屬秉持原則，低調辦理後事，沒有驚動大家，感謝許多文壇朋友、教授、學生等，從北中南各地前來參加追思紀念會。

趙天儀摯友、靜宜大學日文系教授邱若山說，趙天儀1935年出生於台灣台中，筆名柳文哲，台大哲學系學士、碩士畢業；曾任職於台大哲學系、國立編譯館、中國新詩協會、台灣兒童文學學會，及靜宜大學生態所、台文系、中文系教授兼文學院院長。

趙天儀並成立「趙天儀文學獎學金」，協助靜宜學生從事文學創作、台灣文學研究；他2008年從靜宜台灣文學系「講座教授」榮退，作育台灣文學的研究英才無數。

趙天儀一生獲獎無數，也是「笠詩社」創辦人之一，長期參與詩刊編務，重視現代詩與台灣社會現實連結，同時也是台灣兒童文學重要的推動者，更將其收藏的台灣早期詩刊、雜誌圖書及個人創作手稿捐贈給台灣文學館，對該館研究典藏助益良多。

1973年趙天儀擔任台大哲學系教授及代理系主任期間，因「台大哲學系事件」而遭解職，只能以詩作紓解內心的不平；後來任職於國立編譯館，作品帶有強烈的寫實主義風格，並傳達對台灣鄉土與社會底層的關懷與情感。

令靜宜大學校長唐傳義印象最深刻的是趙天儀筆力深厚，創作文類豐富，有論述、詩、散文和兒童文學。退休後他更將手稿、文獻資料及其藏書1萬多冊捐贈靜宜蓋夏圖書館典藏，讓民眾瞭解台灣文學的發展歷程，緬懷大河長流的筆耕精神。

靜宜台文系主任黃文成說，趙老師在台灣文壇有崇高地位，成為靜宜與台灣文學界連結的重要窗口，也開啟師生文學的多元視野。趙老師在靜宜期間，更捐出「台大哲學系事件」的賠償金與自己退休金，成立「趙天儀獎學金」，鼓勵在台灣文學研究、文藝創作優秀的學生。趙老師對於靜宜台文系的貢獻，令師生追思感念。

趙天儀的學生，目前任職靜宜的林聲邦說，每次見到趙老師，他總是笑容和藹、親切幽默，學生間通常不稱呼他老師，而叫他「趙爺爺」。下課閒聊時，趙爺爺就像一本活的文學詞典，有說不完的文壇故事、傳奇逸聞。

趙天儀「追思紀念會」今日於靜宜大學舉行，台灣重要文壇人士參與，場面溫馨感人。圖／靜宜大學提供
趙天儀「追思紀念會」今日於靜宜大學舉行，台灣重要文壇人士參與，場面溫馨感人。圖／靜宜大學提供
趙天儀退休後將手稿、文獻資料及其藏書1萬多冊捐贈靜宜「蓋夏圖書館」典藏，讓民眾瞭解台灣文學的發展歷程，緬懷大河長流的筆耕精神。圖／靜宜大學提供
趙天儀退休後將手稿、文獻資料及其藏書1萬多冊捐贈靜宜「蓋夏圖書館」典藏，讓民眾瞭解台灣文學的發展歷程，緬懷大河長流的筆耕精神。圖／靜宜大學提供

台灣文學 靜宜大學 台大

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