快訊

拜登勝出對陸政策將「撥亂反正」？ 美媒：空想

淡水私大傳墜樓 男大生卡一樓木棧道骨折送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／田中馬之後 彰化縣田中今冒雨辦黑白兩稻藝起玩強強滾

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
2020漫遊田中520經典小鎮黑白兩稻~黑白吃藝起玩今天下午開幕。記者簡慧珍／拍攝
2020漫遊田中520經典小鎮黑白兩稻~黑白吃藝起玩今天下午開幕。記者簡慧珍／拍攝

彰化縣田中鎮榮獲交通部觀光局「2020台灣山城小鎮」的殊榮，鎮公所得獎後，今天首次舉辦活動，「2020漫遊田中520經典小鎮黑白兩稻~黑白吃藝起玩」，下午在高鐵田中站三號廣場熱鬧展開，雖然天公不作美，陰雨連綿仍燒不熄遊客熱情，擠滿攤位和舞台區。

八堡圳流經田中鎮，孕育優質稻米，田中三號廣場紮起稻草人與稻草牛，凸顯活動主題，今天遊客穿黑白雙色服裝可參加「黑白服飾藝起玩」獲贈品，主辦單準備特色米冰棒、米卡龍等超過一萬份的米食農特產，招待遊客「黑白吃」，達德商工餐飲科團隊表演創意廚師料理秀，限量250份黑米香蛋糕捲，遊客冒雨大排長龍只為一飽口福。

藝陣競賽是今天的重頭戲，無奈間歇性細雨，大會考量舞獅跳崗可能濕滑摔倒，多次宣布暫停比賽，大多數遊客很有耐心，在現場觀賞預備串場節目，只為一睹舞獅高難度的精采表演。

縣長王惠美結束台北行程，搭高鐵在彰化田中站下車，走進會場，稱讚田中馬才盛大落幕，田中黑白兩稻藝起玩緊接著登場。她說，鎮長洪麗娜乘著高人氣，推出田中農特產黑米和白辦活動，還邀請國內許多藝陣，讓大家欣賞南北藝陣不同風格。

王惠美話鋒一轉，開始行銷彰化，說田中鎮未來將點線面串連登山步道、八堡圳、田中窯燒等特色景旅點，期待吸引更多觀光人潮進來，有人潮就有錢潮，縣府目前在田中高鐵站區努力招商，並清點各鄉鎮市土地，希望能為在地青年規劃興建更多青年住宅，讓年輕人留在地方，兼顧孝順與事業，一起為彰化打拚。

鎮長洪灑娜表示，田中鎮在濁水溪畔，生產出黑米（紫米）和白米，黑白米可以做出很多美食，而且田中廟宇相當多，宗教蓬勃發展，有很多別的地方看不到的藝陣表演，鎮公所今天邀請各地藝陣前來競技，為活動增加亮點。

2020漫遊田中520經典小鎮黑白兩稻~黑白吃藝起玩的表演節目吸睛。記者簡慧珍／攝影
2020漫遊田中520經典小鎮黑白兩稻~黑白吃藝起玩的表演節目吸睛。記者簡慧珍／攝影
今天下午雨勢變大，干擾彰化縣田中鎮黑白兩稻藝陣競賽。記者簡慧珍／攝影
今天下午雨勢變大，干擾彰化縣田中鎮黑白兩稻藝陣競賽。記者簡慧珍／攝影

高鐵 青年住宅 王惠美

延伸閱讀

讓長輩活得健康 彰化縣村里將都設關懷據點

不受疫情影響 彰化縣勞資共創失業率全國第二低佳績

彰化鹿港轉運站BOT 打造10層大樓

鹿港轉運站BOT案招商 許可年限50年

相關新聞

影／田中馬之後 彰化縣田中今冒雨辦黑白兩稻藝起玩強強滾

彰化縣田中鎮榮獲交通部觀光局「2020台灣山城小鎮」的殊榮，鎮公所得獎後，今天首次舉辦活動，「2020漫遊田中520經典...

同受地震威脅 日留學生參加國姓搶成功為台日加油

2020客庄12大節慶南投國姓「搶成功」活動，今天在國姓鄉成功廣場登場，重頭戲「搶成功」推戰船競技，還有日本在台留學生組...

詩人趙天儀辭世 文化部長李永得頒褒揚令

台灣本土詩人，也是台灣兒童文學重要推手、前靜宜大學台灣文學系「講座教授」趙天儀，今年4月29日於睡夢中安詳辭世，享壽85...

支持「唐老師」培力就業！企業攜偏鄉學童製「皂」送暖

元大金控與元大文教基金會今天在台中舉行「元大幸福日」活動，邀請台中市新社區福民國小21名學童，到唐氏症基金會公益據點唐氏...

科博館火箭發射！東海大學、全國火星任務競賽登場

「火星任務競賽」2016年首次舉辦以來，參賽隊伍範圍從東海大學校內逐年擴展為全國大賽，今年更列為2020「第一屆台灣科學...

顏清標邀「誠信碗粿」父女沙鹿擺攤 800個不到2小時搶光

雲林一家賣碗粿的攤車，老闆就讀小學五年級的女兒在粉絲專頁上誤植「買碗粿送蘿蔔糕」，老闆為教導女兒「誠信」的重要，履行諾言...

種子盆栽長大難照顧　彰化縣田尾園藝高手指點變漂亮　

彰化縣田尾休閒農業協會今、明兩天在菁芳園，舉辦協會成立後的第一場主題展「田尾─有種生活」，今天來自各地對種子有興趣的民眾...

新社花海暨台中國際花毯節 盧秀燕：台灣的普羅旺斯

新社花海暨台中國際花毯節今日登場，運用花卉打造大型迷宮，現場設有「百合花展館」、「金門特產」、「青農特區」及「山城農產推...

注意！彰化縣10大肇事熱點 今年逾200多人車禍受傷

馬路如虎口，而路口又是最危險。彰化縣警察局交通隊根據今年1到8月車禍案件數，列出全縣10處肇事熱點，全部都在彰化市，第一...

南投勞工運動會神力女超人掌旗 鼓勵運動5分鐘也好

南投縣勞工運動會今天在南投高中舉行，1200多名勞工、32隊參賽，開幕入場安排花車當前導、神力女超人掌旗，相當特別。南投...

芋頭加入咖哩撞出新滋味？民代料理PK賽推廣大甲芋頭

為推廣台中市大甲、大安、外埔區所生產優良有機及產銷履歷芋頭，今日於外埔忘憂谷舉辦「甲安埔芋香豐收節」，現場有芋頭與咖哩結...

科技新貴轉職農夫種豆 田野勤學發表食農教育微型成果

彰化縣北斗青農陳光鏡、蔡慧璇夫婦成立田野勤學工作團隊，自然農法栽種黃豆與黑豆，今天和東海大學、社區合作發表跨域食農教育推...

熱門新聞

邀雲林「誠信碗粿」父女赴沙鹿擺攤 顏清標霸氣送50條蘿蔔粿

呼籲65歲抹去退休觀念 柯文哲：國家不可能養你20年

顏清標邀「誠信碗粿」父女沙鹿擺攤 800個不到2小時搶光

新社花海、台中國際花毯節登場 周邊交通管制至12月6日

注意！彰化縣10大肇事熱點 今年逾200多人車禍受傷

淡海輕軌藍海線明通車 有吃有玩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。