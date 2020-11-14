影／田中馬之後 彰化縣田中今冒雨辦黑白兩稻藝起玩強強滾

彰化縣田中鎮榮獲交通部觀光局「2020台灣山城小鎮」的殊榮，鎮公所得獎後，今天首次舉辦活動，「2020漫遊田中520經典小鎮黑白兩稻~黑白吃藝起玩」，下午在高鐵田中站三號廣場熱鬧展開，雖然天公不作美，陰雨連綿仍燒不熄遊客熱情，擠滿攤位和舞台區。

八堡圳流經田中鎮，孕育優質稻米，田中三號廣場紮起稻草人與稻草牛，凸顯活動主題，今天遊客穿黑白雙色服裝可參加「黑白服飾藝起玩」獲贈品，主辦單準備特色米冰棒、米卡龍等超過一萬份的米食農特產，招待遊客「黑白吃」，達德商工餐飲科團隊表演創意廚師料理秀，限量250份黑米香蛋糕捲，遊客冒雨大排長龍只為一飽口福。

藝陣競賽是今天的重頭戲，無奈間歇性細雨，大會考量舞獅跳崗可能濕滑摔倒，多次宣布暫停比賽，大多數遊客很有耐心，在現場觀賞預備串場節目，只為一睹舞獅高難度的精采表演。

縣長王惠美結束台北行程，搭高鐵在彰化田中站下車，走進會場，稱讚田中馬才盛大落幕，田中黑白兩稻藝起玩緊接著登場。她說，鎮長洪麗娜乘著高人氣，推出田中農特產黑米和白辦活動，還邀請國內許多藝陣，讓大家欣賞南北藝陣不同風格。

王惠美話鋒一轉，開始行銷彰化，說田中鎮未來將點線面串連登山步道、八堡圳、田中窯燒等特色景旅點，期待吸引更多觀光人潮進來，有人潮就有錢潮，縣府目前在田中高鐵站區努力招商，並清點各鄉鎮市土地，希望能為在地青年規劃興建更多青年住宅，讓年輕人留在地方，兼顧孝順與事業，一起為彰化打拚。