同受地震威脅 日留學生參加國姓搶成功為台日加油

2020客庄12大節慶南投國姓「搶成功」活動，今天在國姓鄉成功廣場登場，重頭戲「搶成功」推戰船競技，還有日本在台留學生組隊參加，也是九份二山國家地震紀念園區和日本栗原市栗駒山麓地質公園去年締結姊妹園區後，首度文化交流活動，參賽學生也希望台日一起加油，成功對抗新冠肺炎疫情。

2008年日本東北地區岩手宮城内陸地震，造成宮城縣西北的栗原市栗駒山嚴重崩塌，栗駒山申請成為國家地質公園，引用案例之一就是九份二山國家地震紀念地，兩個園區都是地震造成，重建後也跟農村發展密切結合，去年締結姊妹園區深具意義。

今年新冠肺炎疫情籠罩全球，原訂互訪交流因疫情改採視訊會議，不過兩地交流不缺席，由日本在台留學生率栗原市吉祥物「ねじりほんにょ」，參與今年國姓搶成功活動。

逢甲大學日本留學生表示，能夠代表日本栗駒山麓地質公園和水保局南投分局組隊參加「搶成功」，是相當特別體驗。今年全球受到新冠疫情影響，是很大的挑戰，希望台日兩地一起加油，秉持「搶成功」的精神，團結合作對抗病毒。

水保局南投分局多年來針對九份二山地震園區進行保育治理工作，也架設相關監測設施，確保園區及居民安全；同時輔導國姓鄉南港社區發展鹿茸、薑黃、青梅…等在地農產，南投分局參與國姓鄉成功市集擺攤活動，今明兩天只要參加國姓搶成功活動，在在南港社區攤位消費，即可獲得社區秘製「鹿茸養身蛋」。