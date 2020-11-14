支持「唐老師」培力就業！企業攜偏鄉學童製「皂」送暖

元大金控與元大文教基金會今天在台中舉行「元大幸福日」活動，邀請台中市新社區福民國小21名學童，到唐氏症基金會公益據點唐氏症基金會南屯小作所，「唐老師」們堅持每顆手工皂必須經過17道工序才能完成，學童在「唐老師」的引導與元大志工的陪伴下，體驗手工香草皂製作DIY。

元大金控與元大文教基金會長期支持社會公益，以「愛心公益平台」的角色，號召集團內部志工投入社會公益參與，今年的「元大幸福日」活動因應防疫需求，邀請福民國小學生參與。

福民國小校長鍾珠霞說，學校位於台中新社白毛台地區，位處偏遠，藉由帶著學生走出校園走進社區，學習融入社會與尊重多元文化，非常謝謝元大辦理幸福日活動，守護公益團體與偏鄉學校。

元大文教基金會說明，9年下來已經舉辦26場次「元大幸福日」活動，共有5331人次偏鄉學童受惠，集團內也有1498人次同仁與眷屬參興 ，今天的活動22名志工中，近三成為新血加入。

元大文教基金會表示，謝謝「唐老師」們帶著福民國小的學童製作防疫手工皂，孩子在元大志工的陪伴下，帶回滿滿的幸福，將這份祝福，當作是今年的第一份聖誕禮物。