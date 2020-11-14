快訊

拜登勝出對陸政策將「撥亂反正」？ 美媒：空想

淡水私大傳墜樓 男大生卡一樓木棧道骨折送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

支持「唐老師」培力就業！企業攜偏鄉學童製「皂」送暖

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
元大幸福日邀請台中福民國小學童，與「唐老師」共同製「皂」幸福。圖／元大文教基金會提供
元大幸福日邀請台中福民國小學童，與「唐老師」共同製「皂」幸福。圖／元大文教基金會提供

元大金控與元大文教基金會今天在台中舉行「元大幸福日」活動，邀請台中市新社區福民國小21名學童，到唐氏症基金會公益據點唐氏症基金會南屯小作所，「唐老師」們堅持每顆手工皂必須經過17道工序才能完成，學童在「唐老師」的引導與元大志工的陪伴下，體驗手工香草皂製作DIY。

元大金控與元大文教基金會長期支持社會公益，以「愛心公益平台」的角色，號召集團內部志工投入社會公益參與，今年的「元大幸福日」活動因應防疫需求，邀請福民國小學生參與。

福民國小校長鍾珠霞說，學校位於台中新社白毛台地區，位處偏遠，藉由帶著學生走出校園走進社區，學習融入社會與尊重多元文化，非常謝謝元大辦理幸福日活動，守護公益團體與偏鄉學校

元大文教基金會說明，9年下來已經舉辦26場次「元大幸福日」活動，共有5331人次偏鄉學童受惠，集團內也有1498人次同仁與眷屬參興 ，今天的活動22名志工中，近三成為新血加入。

元大文教基金會表示，謝謝「唐老師」們帶著福民國小的學童製作防疫手工皂，孩子在元大志工的陪伴下，帶回滿滿的幸福，將這份祝福，當作是今年的第一份聖誕禮物。

元大文教基金會指出，今天活動尾聲，福民國小學童也從元大志工手中接下量身定做概念準備的「幸福大禮包」，有全新的運動鞋、運動衣褲，希望孩子們能開心上學，更加投入學業。

元大幸福日邀請台中福民國小學童，與「唐老師」共同製「皂」幸福。圖／元大文教基金會提供
元大幸福日邀請台中福民國小學童，與「唐老師」共同製「皂」幸福。圖／元大文教基金會提供
元大幸福日邀請台中福民國小學童，與「唐老師」共同製「皂」幸福。圖／元大文教基金會提供
元大幸福日邀請台中福民國小學童，與「唐老師」共同製「皂」幸福。圖／元大文教基金會提供

偏鄉學校 唐氏症 愛心

延伸閱讀

元大推廣更生業務逾十年 獲法務部頒獎肯定

元大原油正2今最後交易 21萬張大量衝台股第一

元大原油正2 今最後交易日

元大台股領航ETN 人氣旺

相關新聞

影／田中馬之後 彰化縣田中今冒雨辦黑白兩稻藝起玩強強滾

彰化縣田中鎮榮獲交通部觀光局「2020台灣山城小鎮」的殊榮，鎮公所得獎後，今天首次舉辦活動，「2020漫遊田中520經典...

同受地震威脅 日留學生參加國姓搶成功為台日加油

2020客庄12大節慶南投國姓「搶成功」活動，今天在國姓鄉成功廣場登場，重頭戲「搶成功」推戰船競技，還有日本在台留學生組...

詩人趙天儀辭世 文化部長李永得頒褒揚令

台灣本土詩人，也是台灣兒童文學重要推手、前靜宜大學台灣文學系「講座教授」趙天儀，今年4月29日於睡夢中安詳辭世，享壽85...

支持「唐老師」培力就業！企業攜偏鄉學童製「皂」送暖

元大金控與元大文教基金會今天在台中舉行「元大幸福日」活動，邀請台中市新社區福民國小21名學童，到唐氏症基金會公益據點唐氏...

科博館火箭發射！東海大學、全國火星任務競賽登場

「火星任務競賽」2016年首次舉辦以來，參賽隊伍範圍從東海大學校內逐年擴展為全國大賽，今年更列為2020「第一屆台灣科學...

顏清標邀「誠信碗粿」父女沙鹿擺攤 800個不到2小時搶光

雲林一家賣碗粿的攤車，老闆就讀小學五年級的女兒在粉絲專頁上誤植「買碗粿送蘿蔔糕」，老闆為教導女兒「誠信」的重要，履行諾言...

種子盆栽長大難照顧　彰化縣田尾園藝高手指點變漂亮　

彰化縣田尾休閒農業協會今、明兩天在菁芳園，舉辦協會成立後的第一場主題展「田尾─有種生活」，今天來自各地對種子有興趣的民眾...

新社花海暨台中國際花毯節 盧秀燕：台灣的普羅旺斯

新社花海暨台中國際花毯節今日登場，運用花卉打造大型迷宮，現場設有「百合花展館」、「金門特產」、「青農特區」及「山城農產推...

注意！彰化縣10大肇事熱點 今年逾200多人車禍受傷

馬路如虎口，而路口又是最危險。彰化縣警察局交通隊根據今年1到8月車禍案件數，列出全縣10處肇事熱點，全部都在彰化市，第一...

南投勞工運動會神力女超人掌旗 鼓勵運動5分鐘也好

南投縣勞工運動會今天在南投高中舉行，1200多名勞工、32隊參賽，開幕入場安排花車當前導、神力女超人掌旗，相當特別。南投...

芋頭加入咖哩撞出新滋味？民代料理PK賽推廣大甲芋頭

為推廣台中市大甲、大安、外埔區所生產優良有機及產銷履歷芋頭，今日於外埔忘憂谷舉辦「甲安埔芋香豐收節」，現場有芋頭與咖哩結...

科技新貴轉職農夫種豆 田野勤學發表食農教育微型成果

彰化縣北斗青農陳光鏡、蔡慧璇夫婦成立田野勤學工作團隊，自然農法栽種黃豆與黑豆，今天和東海大學、社區合作發表跨域食農教育推...

熱門新聞

邀雲林「誠信碗粿」父女赴沙鹿擺攤 顏清標霸氣送50條蘿蔔粿

呼籲65歲抹去退休觀念 柯文哲：國家不可能養你20年

顏清標邀「誠信碗粿」父女沙鹿擺攤 800個不到2小時搶光

新社花海、台中國際花毯節登場 周邊交通管制至12月6日

注意！彰化縣10大肇事熱點 今年逾200多人車禍受傷

淡海輕軌藍海線明通車 有吃有玩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。