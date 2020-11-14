聽新聞
test
0:00 / 0:00
支持「唐老師」培力就業！企業攜偏鄉學童製「皂」送暖
元大金控與元大文教基金會今天在台中舉行「元大幸福日」活動，邀請台中市新社區福民國小21名學童，到唐氏症基金會公益據點唐氏症基金會南屯小作所，「唐老師」們堅持每顆手工皂必須經過17道工序才能完成，學童在「唐老師」的引導與元大志工的陪伴下，體驗手工香草皂製作DIY。
元大金控與元大文教基金會長期支持社會公益，以「愛心公益平台」的角色，號召集團內部志工投入社會公益參與，今年的「元大幸福日」活動因應防疫需求，邀請福民國小學生參與。
福民國小校長鍾珠霞說，學校位於台中新社白毛台地區，位處偏遠，藉由帶著學生走出校園走進社區，學習融入社會與尊重多元文化，非常謝謝元大辦理幸福日活動，守護公益團體與偏鄉學校。
元大文教基金會說明，9年下來已經舉辦26場次「元大幸福日」活動，共有5331人次偏鄉學童受惠，集團內也有1498人次同仁與眷屬參興 ，今天的活動22名志工中，近三成為新血加入。
元大文教基金會表示，謝謝「唐老師」們帶著福民國小的學童製作防疫手工皂，孩子在元大志工的陪伴下，帶回滿滿的幸福，將這份祝福，當作是今年的第一份聖誕禮物。
元大文教基金會指出，今天活動尾聲，福民國小學童也從元大志工手中接下量身定做概念準備的「幸福大禮包」，有全新的運動鞋、運動衣褲，希望孩子們能開心上學，更加投入學業。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言