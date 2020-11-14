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科博館火箭發射！東海大學、全國火星任務競賽登場

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
最熱門的「火星車降落賽」組別，今年採用無人機釋放方式，難度增加，更接近任務真實度，隨著每一組的起飛和降落，每一秒鐘都讓大家充滿期待和驚奇。圖／東海大學提供
最熱門的「火星車降落賽」組別，今年採用無人機釋放方式，難度增加，更接近任務真實度，隨著每一組的起飛和降落，每一秒鐘都讓大家充滿期待和驚奇。圖／東海大學提供

火星任務競賽」2016年首次舉辦以來，參賽隊伍範圍從東海大學校內逐年擴展為全國大賽，今年更列為2020「第一屆台灣科學節」閉幕亮點活動。

今年擴大規模增加任務難度，活動報名踴躍吸引80個隊伍參加競賽，今天開幕儀式邀主辦單位國立自然科學博物館館長孫維新、東海大學副校長王立志致詞，每個參賽隊伍還能現場製作固態小火箭進行發射，非常刺激。

2020全國火星任務競賽獲科技部支持，主題競賽活動「火星科學展覽競賽」報名23組、「火星車降落賽」34組、「火星車避障賽」22組，三大主題透過實作及應用激發高中、大學生們對太空科學的好奇心。

東海大學副校長王立志表示，火星任務邁入第5年，今年也是火星最接近地球的一年，舉辦火星任務是希望讓更多的高中生、大學生能探索並重視火星的議題，進而從科學理論及各方面找出解決問題的方法。

科博館館長孫維新表示，和東海大學合作火星計畫，讓大家真實的研究火星背後的意義，回頭看看地球，能夠認真了解科學、珍惜環境、愛護自然，他並介紹了火箭發展史，和大家分享火星不該只有課本上看到的，也從火星的軌道談到了太空船、無人機及德國約翰尼斯•克卜勒天文學家故事。

活動主辦人、東海大學生命科學系教授趙偉廷說，最熱門的「火星車降落賽」組別，今年採用無人機釋放方式，難度增加，更接近任務真實度，隨著每一組的起飛和降落，每一秒鐘都讓大家充滿期待和驚奇。

「火星車避障賽」今年擴大火星場域，高中生徹底展現程式編碼能力以及實際障礙物的應變設定技巧；火星任務還有火星科展項目，參賽學生必須利用科學理論來解決火星上會遇到的問題，從產生水和氧氣到糧食以及醫藥等。

東海大學支持火星任務，也結合跨科系合作專區展覽，現場並有火星「無人農場」，花朵植物完全由機器人做精準照護，不但節省資源又更有效率；「火星綠藻屋」利用藻類進行廢水淨化以及產生氧氣，而循環鏈可以養殖魚蝦，讓未來火星殖民更真實。

現場另有心肺運動遠距監控系統及太空下肢訓練體驗，及火星仿生建築展示，琳瑯滿目的展示也讓參賽選手和參觀民眾彷彿走入火星科技之旅般，身歷其境。

「火星任務競賽」2016年首次舉辦以來，參賽隊伍範圍從東海大學校內逐年擴展為全國大賽，今年更列為2020「第一屆台灣科學節」閉幕亮點活動。今天開幕儀式每個參賽隊伍還能現場製作固態小火箭進行發射，非常刺激。圖／東海大學提供
「火星任務競賽」2016年首次舉辦以來，參賽隊伍範圍從東海大學校內逐年擴展為全國大賽，今年更列為2020「第一屆台灣科學節」閉幕亮點活動。今天開幕儀式每個參賽隊伍還能現場製作固態小火箭進行發射，非常刺激。圖／東海大學提供
「火星任務競賽」2016年首次舉辦以來，參賽隊伍範圍從東海大學校內逐年擴展為全國大賽，今年更列為2020「第一屆台灣科學節」閉幕亮點活動。圖／東海大學提供
「火星任務競賽」2016年首次舉辦以來，參賽隊伍範圍從東海大學校內逐年擴展為全國大賽，今年更列為2020「第一屆台灣科學節」閉幕亮點活動。圖／東海大學提供
東海大學支持火星任務，也結合跨科系合作專區展覽，參賽學生們聚精會神進行火星實驗。圖／東海大學提供
東海大學支持火星任務，也結合跨科系合作專區展覽，參賽學生們聚精會神進行火星實驗。圖／東海大學提供

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