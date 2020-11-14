顏清標邀「誠信碗粿」父女沙鹿擺攤 800個不到2小時搶光

雲林一家賣碗粿的攤車，老闆就讀小學五年級的女兒在粉絲專頁上誤植「買碗粿送蘿蔔糕」，老闆為教導女兒「誠信」的重要，履行諾言「客人買一個30元的碗粿就送一條價值100元的蘿蔔糕」。大甲鎮瀾宮董事長顏清標被「誠信碗粿」感動，日前一口氣買下160碗碗粿，今日下午2點邀請碗粿父女到台中沙鹿服務處擺攤，並表示「蘿蔔糕換我送」，向林父預訂50條蘿蔔糕送給前50名來店消費的鄉親。

林父今天共準備800個碗粿，一家五口都到場幫忙，但今天下午2點還未到，現場就大排長龍，由於人潮多，每人限購5個。排第一位的陳先生說，因被碗粿父女的故事感動，所以早上10點半就來排隊，希望用行動鼓勵這對父女。

因為民眾太熱情，800碗不到兩小時就銷售一空，為了不讓民眾空手而歸，未買到的民眾改先領取貼紙，日後再依到貨時間到沙鹿服務處領取。

當初標錯價的林小妹表示，因備料製作碗粿昨天整晚都沒睡，很感謝大家的幫忙。

顏清標表示，林父都騎著招牌的「鐵馬」外出賣碗粿和蘿蔔糕，僅僅小五的女兒也很懂事，事發之後不僅沒有對女兒加以責備，反而告訴她要信守承諾，不論做人或是做生意最重要的就是誠信，讓自己想起父親也告訴他做人要「吃人一口、還人一斗」的精神，所以非常樂意盡一己之力來幫助這對父女。