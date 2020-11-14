快訊

新冠疫苗破局 許淑華：政府話講太快導致有錢買不到

台大5天3事故 墜樓男大生今早清醒了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

種子盆栽長大難照顧　彰化縣田尾園藝高手指點變漂亮　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
修剪種子盆栽有眉角，要從節點（筆尖指處）下手。記者簡慧珍／攝影
修剪種子盆栽有眉角，要從節點（筆尖指處）下手。記者簡慧珍／攝影

彰化縣田尾休閒農業協會今、明兩天在菁芳園，舉辦協會成立後的第一場主題展「田尾─有種生活」，今天來自各地對種子有興趣的民眾擠爆園區，觀賞用種子播種長大的苗木、種子盆栽，認識台灣殼斗科種子，參加手作體驗，度過知性的一日。

苗木可用播種、扦插等多元方式繁殖，「有種生活」展覽館展出的苗木都是用種子播種長大，以果樹居多。展覽館中間布置台灣形狀，按照地區擺放當地的殼斗科種子和照片，有些是圖畫書裡松鼠等山林小動物的食物，出現在桌面，令許多遊客驚訝「原來台灣有那麼多殼斗科植物」。

種子盆栽受歡迎，很多上班族買來放在辦公桌面綠化環境，但面對相當困擾，種子盆栽幼苗期很可愛，長得整齊，大概半年到一年後，苗株高矮不一，長出側芽變得雜亂，若要分株往往一個盆栽種苗太多，常有上班族出現「送到不知要送誰」的困惑。

經營鴻霖園藝的田尾鄉民代表許淑美說，主流種子盆栽是竹柏和火龍果，最近熱門的有羅漢松、黃椰子、墨西哥鐵樹（又被稱為幸運草）、棋盤腳，種子盆栽需要適時修剪，從節點處剪斷長高的部分，保留下方葉片和生長點，每半年整理一次，可保持種子盆栽長達3至4年的美麗。

種子盆栽很容易入門，許淑美表示，任何種子都可以組合成盆栽，現在深秋有羅漢松、柚子等果實種子，收集後放在水盆裡讓它發芽，長芽也是表現生命的美感，如果擔心太多種子發芽長大後不好分送，可少量種植，觀賞發芽到長大的過程。

「田尾─有種生活」今、明兩天在菁芳園，免門票入園，除了展示種子，也示範水耕蔬菜花園，並辦理Baby Leaf貝比生菜現採現吃，上午10點到下午3點，一共4梯次、各10個名額，現場報名，每份250元。兩天活動期間，每消費每100元可兌換一張抽獎券。

「田尾─有種生活」主題展，展出台灣的殼斗科植物種子。記者簡慧珍／攝影　
「田尾─有種生活」主題展，展出台灣的殼斗科植物種子。記者簡慧珍／攝影　
水耕蔬菜也可以變成花園美化居家環境，而且很「食」用。記者簡慧珍／攝影
水耕蔬菜也可以變成花園美化居家環境，而且很「食」用。記者簡慧珍／攝影

上班族 菜花

延伸閱讀

注意！彰化縣10大肇事熱點 今年逾200多人車禍受傷

讓長輩活得健康 彰化縣村里將都設關懷據點

不受疫情影響 彰化縣勞資共創失業率全國第二低佳績

吳逢源退出選局 彰化縣各農會總幹事候聘登記名單出爐

相關新聞

顏清標邀「誠信碗粿」父女沙鹿擺攤 800個不到2小時搶光

雲林一家賣碗粿的攤車，老闆就讀小學五年級的女兒在粉絲專頁上誤植「買碗粿送蘿蔔糕」，老闆為教導女兒「誠信」的重要，履行諾言...

新社花海暨台中國際花毯節 盧秀燕：台灣的普羅旺斯

新社花海暨台中國際花毯節今日登場，運用花卉打造大型迷宮，現場設有「百合花展館」、「金門特產」、「青農特區」及「山城農產推...

科博館火箭發射！東海大學、全國火星任務競賽登場

「火星任務競賽」2016年首次舉辦以來，參賽隊伍範圍從東海大學校內逐年擴展為全國大賽，今年更列為2020「第一屆台灣科學...

種子盆栽長大難照顧　彰化縣田尾園藝高手指點變漂亮　

彰化縣田尾休閒農業協會今、明兩天在菁芳園，舉辦協會成立後的第一場主題展「田尾─有種生活」，今天來自各地對種子有興趣的民眾...

注意！彰化縣10大肇事熱點 今年逾200多人車禍受傷

馬路如虎口，而路口又是最危險。彰化縣警察局交通隊根據今年1到8月車禍案件數，列出全縣10處肇事熱點，全部都在彰化市，第一...

南投勞工運動會神力女超人掌旗 鼓勵運動5分鐘也好

南投縣勞工運動會今天在南投高中舉行，1200多名勞工、32隊參賽，開幕入場安排花車當前導、神力女超人掌旗，相當特別。南投...

芋頭加入咖哩撞出新滋味？民代料理PK賽推廣大甲芋頭

為推廣台中市大甲、大安、外埔區所生產優良有機及產銷履歷芋頭，今日於外埔忘憂谷舉辦「甲安埔芋香豐收節」，現場有芋頭與咖哩結...

科技新貴轉職農夫種豆 田野勤學發表食農教育微型成果

彰化縣北斗青農陳光鏡、蔡慧璇夫婦成立田野勤學工作團隊，自然農法栽種黃豆與黑豆，今天和東海大學、社區合作發表跨域食農教育推...

大里區農會喜迎百歲超佛心！捐2復康巴士回饋鄉里

台中市政府農業局輔導大里區農會今天在大里國小舉辦「喜耀100大里農讚」創立百周年慶祝大會，農會當場捐贈2輛復康巴士回饋鄉...

今頒發耐震標章 台中土木技師公會：雙重把關保居安

台中市土木公會首座耐震設計標章授證儀式今天在公會舉行，由理事長鄧勝軒授證。鄧勝軒說，民眾重視居家安全，藉由第三方公正單位...

蓋房屋要交山坡地回饋金 南投縣政府：懲罰山區居民

南投全縣幾乎都是山地，農委會要求縣市政府對山坡地興建房屋都要徵收開發回饋金，才能核發建照，多名縣議員認為等同是對南投縣民...

讓長輩活得健康 彰化縣村里將都設關懷據點

彰化縣政府今天上午在縣立體育館舉辦「社區照顧關懷據點成果展」，共有1100名社區長輩參加，除精心打扮外，表演內容都融合在...

熱門新聞

邀雲林「誠信碗粿」父女赴沙鹿擺攤 顏清標霸氣送50條蘿蔔粿

呼籲65歲抹去退休觀念 柯文哲：國家不可能養你20年

新社花海、台中國際花毯節登場 周邊交通管制至12月6日

淡海輕軌藍海線明通車 有吃有玩

顏清標邀「誠信碗粿」父女沙鹿擺攤 800個不到2小時搶光

注意！彰化縣10大肇事熱點 今年逾200多人車禍受傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。