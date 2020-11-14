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種子盆栽長大難照顧 彰化縣田尾園藝高手指點變漂亮
彰化縣田尾休閒農業協會今、明兩天在菁芳園，舉辦協會成立後的第一場主題展「田尾─有種生活」，今天來自各地對種子有興趣的民眾擠爆園區，觀賞用種子播種長大的苗木、種子盆栽，認識台灣殼斗科種子，參加手作體驗，度過知性的一日。
苗木可用播種、扦插等多元方式繁殖，「有種生活」展覽館展出的苗木都是用種子播種長大，以果樹居多。展覽館中間布置台灣形狀，按照地區擺放當地的殼斗科種子和照片，有些是圖畫書裡松鼠等山林小動物的食物，出現在桌面，令許多遊客驚訝「原來台灣有那麼多殼斗科植物」。
種子盆栽受歡迎，很多上班族買來放在辦公桌面綠化環境，但面對相當困擾，種子盆栽幼苗期很可愛，長得整齊，大概半年到一年後，苗株高矮不一，長出側芽變得雜亂，若要分株往往一個盆栽種苗太多，常有上班族出現「送到不知要送誰」的困惑。
經營鴻霖園藝的田尾鄉民代表許淑美說，主流種子盆栽是竹柏和火龍果，最近熱門的有羅漢松、黃椰子、墨西哥鐵樹（又被稱為幸運草）、棋盤腳，種子盆栽需要適時修剪，從節點處剪斷長高的部分，保留下方葉片和生長點，每半年整理一次，可保持種子盆栽長達3至4年的美麗。
種子盆栽很容易入門，許淑美表示，任何種子都可以組合成盆栽，現在深秋有羅漢松、柚子等果實種子，收集後放在水盆裡讓它發芽，長芽也是表現生命的美感，如果擔心太多種子發芽長大後不好分送，可少量種植，觀賞發芽到長大的過程。
「田尾─有種生活」今、明兩天在菁芳園，免門票入園，除了展示種子，也示範水耕蔬菜花園，並辦理Baby Leaf貝比生菜現採現吃，上午10點到下午3點，一共4梯次、各10個名額，現場報名，每份250元。兩天活動期間，每消費每100元可兌換一張抽獎券。
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