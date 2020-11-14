新社花海暨台中國際花毯節 盧秀燕：台灣的普羅旺斯

新社花海暨台中國際花毯節今日登場，運用花卉打造大型迷宮，現場設有「百合花展館」、「金門特產」、「青農特區」及「山城農產推廣」4大主題及農特產品行銷區，台中市長盧秀燕表示，歡迎民眾來趟類出國體驗，感受台灣的普羅旺斯。

新社花海暨台中國際花毯節今日開幕，因應防疫，新社花海及花毯節各個出入口都要求民眾戴口罩，並會架設熱顯像儀測量體溫及噴酒精消毒，導致每個入口大排長龍。

盧秀燕表示，在這超過30公頃的花海結合10公尺高的紅心皇后，讓遊客宛如置身愛麗絲夢遊仙境。開幕首日上午吸引數千民眾前往拍照打卡，盛況空前。下周台中捷運試營運，交通局特別增加1條松竹線免費接駁，加上原先4條公車接駁，共5條接駁路線供遊客搭乘，在賞花之餘，也能利用台中捷運試營運來場深度旅遊。

行政院農委會副主委陳駿季表示，新社花海至今已15年，農委會種苗改良場功不可沒。立委江啟臣說，種苗是國家最重要的軟實力，上周立法院經濟委員會視察，認定新社花海暨台中國際花毯節是資本支出最少，效益最高的活動。立委高虹安說，新社花海是老少咸宜的活動，值得將活動推廣出去。

台中市府農業局指出，以「2020 愛你愛妳」作為今年新社花海主題，加入農特產品行銷，同時結合田媽媽、農會家政班等推出最道地的美食。輔導東勢區農會於新社花海設立「台中市東勢區冷鏈截切形象區」，透過光波檢測、冷鏈等處理，達到高品質的截切鮮果，提供打卡及有獎徵答送免費鮮果即食包活動，數量有限送完為止。