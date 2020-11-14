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注意！彰化縣10大肇事熱點 今年逾200多人車禍受傷

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市中正路３段與曉陽路口的車流量大，是全縣易肇事熱點第一名。記者劉明岩／攝影
彰化市中正路３段與曉陽路口的車流量大，是全縣易肇事熱點第一名。記者劉明岩／攝影

馬路如虎口，而路口又是最危險。彰化縣警察局交通隊根據今年1到8月車禍案件數，列出全縣10處肇事熱點，全部都在彰化市，第一名是曉陽路與中正路2段路口共21件25受傷，第二名是曉陽路與中華西路、金馬路口共20件28人受傷，第三名是中山路與東民、孔門路口共20件２3人受傷。

至於4到10名則是大埔路與中興路口、中山路與中央路口、光華街與旭光路口、中山路與建國南路口、彰美路與金馬路3段路口、民生路與三民路口，及旭光路與中山路口，依次也有17到15件、２２到17人受傷，其中，大埔路與中興路口曾被列為全國車禍肇事熱點第2名，今年在全縣排名已降到第4名。

彰化縣警察局交通隊長林世明分析，彰化縣10大肇事熱點所以全部在彰化市，主要是都會區車輛多，曝光量大，而市區道路空間相對較小，因此發生碰撞的機會就高，像彰化市中山路、中正路、金馬路及中華西路等車流量大的路口，幾乎都排上熱點。

至於肇事原因，林世明指出，主要是車輛通過路口，在直行或或轉彎造成衝突點，未保持行車距離及闖紅燈，均容易發生碰撞事故，此外，機車、慢車及腳踏車未按兩段式左轉，以及行人未依標線、號誌通過馬路，肇事比率都相當高。

林世明表示，針對易肇事路段，除了宣導汽機車駕駛遵守路口路權規定，行經路口減速慢行遵守號誌燈行駛外，遇有行人行走在行人穿越道上應暫停禮讓，此外，行人也要遵守交通規則，如穿越道路要選擇在行人穿越道上穿越，不可任意闖越道路。

警方也會視路況調控號誌，及注意照明，更會加強執法，尤其即將進入冬季，傍晚５點以後，天色逐漸轉暗，已要求各分局在路口執勤時，警車一定要開警示燈，提高見警率，進而減少違規、少車禍發生。　

彰化市曉陽路與中華西路、金馬路口是全縣易肇事熱點第二名，今天上午在路口就發生一件車禍，員警到場處理。圖／彰化踢爆網提供　
彰化市曉陽路與中華西路、金馬路口是全縣易肇事熱點第二名，今天上午在路口就發生一件車禍，員警到場處理。圖／彰化踢爆網提供　
彰化市曉陽路與中華西路、金馬路口的路口大而複雜，是全縣易肇事熱點第二名。記者劉明岩／攝影
彰化市曉陽路與中華西路、金馬路口的路口大而複雜，是全縣易肇事熱點第二名。記者劉明岩／攝影
彰化市曉陽路與中華西路、金馬路口的路口大而複雜，是全縣易肇事熱點第二名。記者劉明岩／攝影
彰化市曉陽路與中華西路、金馬路口的路口大而複雜，是全縣易肇事熱點第二名。記者劉明岩／攝影
彰化市中正路３段與曉陽路口的車流量大，是全縣易肇事熱點第一名。記者劉明岩／攝影
彰化市中正路３段與曉陽路口的車流量大，是全縣易肇事熱點第一名。記者劉明岩／攝影

車禍 大埔

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