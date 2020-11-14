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南投勞工運動會神力女超人掌旗 鼓勵運動5分鐘也好

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣勞工運動會安排神力女超人掌旗進場，鼓勵勞工運動強身。圖／南投縣政府提供
南投縣勞工運動會安排神力女超人掌旗進場，鼓勵勞工運動強身。圖／南投縣政府提供

南投縣勞工運動會今天在南投高中舉行，1200多名勞工、32隊參賽，開幕入場安排花車當前導、神力女超人掌旗，相當特別。南投縣長林明溱感謝勞工朋友付出是台灣經濟發展基礎，他也鼓勵，勞工朋友努力工作之餘，也要養成運動習慣，才能維持身體健康，為家人和台灣經濟打拚。

南投縣總工會籌辦的勞工運動會，科技業者請來女超人掌旗、園藝花卉工會則布置花車領軍，運動員通過主席台前，揮帽致意，活力十足。南投縣總工會理事長曾振炎說，勞工朋友工作辛苦，更要顧好健康，走路、唱歌、游泳等休閒活動值得鼓勵。他也鼓勵勞工朋友學習縣長林明溱，養成每天運動習慣，為工作上儲備好體力。

林明溱說，勞工是國家經濟發展動力，勞工在工作崗位上為經濟發展奉獻，為台灣經濟打拚，每年勞工運動會他一定參與向勞工朋友致謝。他也以自己為例，不管縣府工作再忙或是得四處奔波會勘，他都會找時間到體育場走一走，只要走個10圈，可以一睡到天明。

勞工運動會除了拔河及分齡計時賽跑，還有考驗團隊合作的趣味競賽，讓勞工朋友活動筋骨，也達到休閒目的。立委馬文君、許淑華也到場感謝勞工朋友的付出，對於攸關勞工權益相關立法，她們也會在立法院中全力支持。

南投縣勞工運動會舉辦分齡計時賽跑，選手奮力向前衝，活力十足。圖／南投縣政府提供
南投縣勞工運動會舉辦分齡計時賽跑，選手奮力向前衝，活力十足。圖／南投縣政府提供
南投縣勞工運動會超過1200名勞工參加，鼓勵勞工運動強身。圖／南投縣政府提供
南投縣勞工運動會超過1200名勞工參加，鼓勵勞工運動強身。圖／南投縣政府提供

林明溱 許淑華

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