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芋頭加入咖哩撞出新滋味？民代料理PK賽推廣大甲芋頭
為推廣台中市大甲、大安、外埔區所生產優良有機及產銷履歷芋頭，今日於外埔忘憂谷舉辦「甲安埔芋香豐收節」，現場有芋頭與咖哩結合的創意料理比賽、小農商品販售、探索教育活動與芋頭冰淇淋DIY等；立法院副院長蔡其昌、台中市議員施志昌、黃守達、以及農委會副主委陳添壽也參與料理比賽，一起推廣擁有產銷履歷的大甲芋頭。
蔡其昌表示，一般人認為咖哩就是要結合馬鈴薯，但結合芋頭其實也十分對味，這次活動就是希望告訴大家甲安埔的芋頭非常棒，期待大家能夠多多採買，支持在地農業與食材。
施志昌說，今年因極端氣候出現高溫現象，加上高溫後的急降雨，致芋頭發生白絹病與軟腐病，造成芋農極大損失，蔡副院長與他緊急向農委會和農業局協調補助受災芋農。透過此次芋頭豐收節的活動，提供芋頭加值應用，可幫芋農找到新的用途及出路，增加農民收入。道卡斯青年工作會也與日商好侍食品共同研發芋頭料理包，為農民打開新通路。
黃守達說，今天跨區來到外埔忘憂谷，除看見美麗的稻浪，更品嘗到咖哩芋頭的好滋味，甲安埔芋頭品質值得大家一同來支持。
陳添壽表示，這次的活動就是要推廣擁有產銷履歷品質優良的芋頭，甲安埔的芋頭不僅外觀漂亮，口感與香氣更是濃郁。
此次芋頭咖哩飯競賽，選用由好侍食品贊助的咖哩塊及北海道白醬料理塊搭配芋頭食材，由甲安埔團隊自由發揮煮出創意咖哩飯，同時，邀請海線知名餐廳爵色太鼓集團謝一新、謝一德兄弟主廚，以甲安埔芋頭開發出美味桌菜，推廣芋頭食材應用，供民眾品嚐享用。
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