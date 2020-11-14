科技新貴轉職農夫種豆 田野勤學發表食農教育微型成果

彰化縣北斗青農陳光鏡、蔡慧璇夫婦成立田野勤學工作團隊，自然農法栽種黃豆與黑豆，今天和東海大學、社區合作發表跨域食農教育推廣計畫執行成果，展示立體繪本、影像紀錄，分享黃豆料理，把永續食農概念灑在學生與社區家庭成員的心底。

田野勤學首次辦理「行政院農委會-食農教育推廣計畫（創新型）」微型發表活動，今天在陳光勤夫婦的祖厝前埕搭棚舉辦發表會，12個社區家庭的孩子到田間摘野草野花，在前埕快樂追跑，東海大學通識教育中心教授解說計畫成果，學生參觀豆類食品的製造器具展示及產品展示，融入食農教育情境。

陳光鏡原本擔任桃園一家科技公司的後端營運主管，「錢」景看好，但科技人工作型態「沒夜沒日」讓他萌生回歸常態生活的念頭，休假日帶著太太蔡慧璇上農業課程，2015年起帶職兼差務農，一年半後他先辭職，成為專業農夫

用自然農法種黃豆，陳光鏡起初賣給親朋好友，到了2017年遇到銷售瓶頸，有半年都賣不出豆子，倒蝕老本度日，2018年陳光鏡夫婦帶三名女兒回彰化北斗老家種黃豆和黑豆，蔡慧璇辭去公職，專心理家和協助丈夫耕種，陳光鏡到學校講解自然農法和友善耕作，逐漸建立通路。

「以教育的力量連結生產與消費社群，是完成永續食農扎根的關鍵，這次跨區域整合，也將大大促進彰化縣產學合作的教育意象與實質進展。」田野勤學創辦人陳光鏡說，今天以國產大豆為主題，不同於區域的產銷活動，而是運用具教育內涵的實踐行動與體驗連結，寓教於樂，引動社區家庭、上班族、學校老師和青年學生共同參與。