快訊

盼終結憾事 台大校慶管中閔喊話：成立專案小組

蓋房屋要交山坡地回饋金 南投縣政府：懲罰山區居民

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣超過9成是山地，民眾興建房屋幾乎都要繳交山坡地開發回饋金，讓縣民認為是變相處罰山區居民。記者江良誠／攝影
南投縣超過9成是山地，民眾興建房屋幾乎都要繳交山坡地開發回饋金，讓縣民認為是變相處罰山區居民。記者江良誠／攝影

南投全縣幾乎都是山地，農委會要求縣市政府對山坡地興建房屋都要徵收開發回饋金，才能核發建照，多名縣議員認為等同是對南投縣民變相處罰。南投縣長林明溱說，如果建築是營利使用交回饋金還合理，但做為住宅使用應不用交回饋金才合理，縣府將提案由議會審議，希望讓住宅使用免課回饋金，避免擾民。

農委會2014年要求各縣市政府徵收山坡地開發回饋金，南投縣政府執行時保持彈性，民眾較無困擾。農委會後來統一山坡地公告標準，居民興建農舍也要繳交回饋金，讓南投縣民大為不滿，因為南投超過9成4面積都是山地，居民只要蓋房子都要額外多繳數十萬元費用，平均所得較高的都會區反而不用繳交這些費用。

縣政府和議會訂「南投縣山坡地開發利用回饋金自治條例」，將海拔100公尺以上就是山坡地規定刪除，改以坡度作為標準。同時自用單一住宅、農舍及農業設施3類開發案，一律免課回饋金，但因牴觸中央法規難以執行，還遭監察院糾正，縣府只能針對未繳回饋金催繳案件，暫緩移送行政執行署，以免引發更大民怨。

縣議員謝明謀等人表示，台中榮民總醫院埔里分院興建長照大樓新建工程，對南投縣長照是一大幫助，但申請建照時，還要繳交1900多萬元回饋金，幾乎是工程一成費用。經縣府和民代居間協調，農委會才以台中榮總屬於退輔會，算是行政機關可以免繳，才讓埔榮解套。

林明溱說，如果是營業用的建築，課徵山坡地開發回饋金還有道理，但興建農舍、自用房屋也要繳交回饋金對南投縣民不公平，為了避免遭監察院糾正，他希望縣府提案、議會擔保，按之前通過的山坡地開發回饋自治條例，讓一般住宅免課回饋金。

南投縣超過9成是山地，民眾興建房屋幾乎都要繳交山坡地開發回饋金，讓縣民認為是變相處罰山區居民。記者江良誠／攝影
南投縣超過9成是山地，民眾興建房屋幾乎都要繳交山坡地開發回饋金，讓縣民認為是變相處罰山區居民。記者江良誠／攝影

農委會 農舍 建築

延伸閱讀

力推食安自治條例擋萊豬 林明溱：不報中央核定

縣長任期剩2年 林明溱：完成九九峰開發案兌現政見

影／拜登當選 林明溱：民進黨應重新斟酌萊豬進口

爭取施打肺炎鏈球菌疫苗 林明溱鬆口放寬到70歲

相關新聞

台中盛唐中醫鉛中毒案 29名受害者參加團體訴訟

台中盛唐中醫診所鉛中毒事件，造成多名消費者鉛中毒受害，台中市政府除出具保證書，也成功協助受害消費者向台中地方法院執行處請...

台中空品歷年最佳！台電喊話：勢必推燃氣機組勿阻撓

台中市政府昨天發布新聞稿表示，台中市今年前10個月空品創歷年最佳紀錄，空品不良日數也較去年少。對此，台電表示，台中火力發...

蓋房屋要交山坡地回饋金 南投縣政府：懲罰山區居民

南投全縣幾乎都是山地，農委會要求縣市政府對山坡地興建房屋都要徵收開發回饋金，才能核發建照，多名縣議員認為等同是對南投縣民...

新打卡亮點！ 台中中央公園「太空艙」遊客中心吸睛

台中水湳經貿園區中央公園將在12月6日開幕，中科路旁的遊客中心以太空艙概念設計，白色曲線建物令人印象深刻，第一家進駐業者...

中捷綠線試乘 台中市長暖身？盧秀燕、蔡其昌同車未同框

中捷綠線本月16日試營運，台中市長盧秀燕昨天與議員們試乘，日前露口風有意角逐市長的立法院副院長蔡其昌也同車，但兩人未同框...

讓長輩活得健康 彰化縣村里將都設關懷據點

彰化縣政府今天上午在縣立體育館舉辦「社區照顧關懷據點成果展」，共有1100名社區長輩參加，除精心打扮外，表演內容都融合在...

南投工藝家劉興澤鑽研竹編數十年 獲台灣工藝之家認證

南投縣竹編工藝家劉興澤國中畢業就開始接觸傳統竹工技藝，學習竹編將近半世紀，今年8月成為南投縣竹編工藝保存者，最近更獲國立...

中捷客服中心上線試營運 每天提供18小時進線服務

台中捷運綠線下周一開始試營運1個月，中捷公司客服中心也將上線試營運，提供貼心、便利的旅客服務，在綠線試營運期間，同步開放...

新社花海、台中國際花毯節登場 周邊交通管制至12月6日

2020新社花海暨台中國際花毯節今天開幕，活動至12月6日，地點在農委會種苗改良繁殖場第二苗圃。

唐代流行女扮男裝、男子也敷粉！興大展出珍貴千年壁畫

唐代千年壁畫首度登台，想一探包容多元、性別平等的大唐盛世，即日起在中興大學藝術中心能一睹為快！這次精選近50件唐代壁畫，...

不受疫情影響 彰化縣勞資共創失業率全國第二低佳績

儘管今年新冠肺炎為虐，百業蕭條，但彰化縣長王惠美今天上午彰化縣勞資運動大會暨園遊會中，告訴與會3000名者說，由於縣內各...

第一桶金／伴母擺攤守農場 網路拚出業績

彰化縣二水鄉鄭媽媽喜樂農場是林麗琴與鄭芷芸母女一起守護的農場，7年級生的鄭芷芸說，其實當初心裡很煎熬要不要回農村陪媽媽繼...

熱門新聞

2020新社花海 14日8時起交通疏導管制

屏東縣測量員山區工作時突昏迷死亡 右耳遭青竹絲咬傷

邀雲林「誠信碗粿」父女赴沙鹿擺攤 顏清標霸氣送50條蘿蔔粿

地下水豐沛如一座石門水庫 桃園將放寬工商水井使用

新竹緊急海水淡化場明年2月供水1.3萬噸 取代減壓供水

台灣民俗村昔日面貌沒了！已夷為平地將開發為工業區

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。