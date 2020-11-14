蓋房屋要交山坡地回饋金 南投縣政府：懲罰山區居民

南投全縣幾乎都是山地，農委會要求縣市政府對山坡地興建房屋都要徵收開發回饋金，才能核發建照，多名縣議員認為等同是對南投縣民變相處罰。南投縣長林明溱說，如果建築是營利使用交回饋金還合理，但做為住宅使用應不用交回饋金才合理，縣府將提案由議會審議，希望讓住宅使用免課回饋金，避免擾民。

農委會2014年要求各縣市政府徵收山坡地開發回饋金，南投縣政府執行時保持彈性，民眾較無困擾。農委會後來統一山坡地公告標準，居民興建農舍也要繳交回饋金，讓南投縣民大為不滿，因為南投超過9成4面積都是山地，居民只要蓋房子都要額外多繳數十萬元費用，平均所得較高的都會區反而不用繳交這些費用。

縣政府和議會訂「南投縣山坡地開發利用回饋金自治條例」，將海拔100公尺以上就是山坡地規定刪除，改以坡度作為標準。同時自用單一住宅、農舍及農業設施3類開發案，一律免課回饋金，但因牴觸中央法規難以執行，還遭監察院糾正，縣府只能針對未繳回饋金催繳案件，暫緩移送行政執行署，以免引發更大民怨。

縣議員謝明謀等人表示，台中榮民總醫院埔里分院興建長照大樓新建工程，對南投縣長照是一大幫助，但申請建照時，還要繳交1900多萬元回饋金，幾乎是工程一成費用。經縣府和民代居間協調，農委會才以台中榮總屬於退輔會，算是行政機關可以免繳，才讓埔榮解套。