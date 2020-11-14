讓長輩活得健康 彰化縣村里將都設關懷據點

彰化縣政府今天上午在縣立體育館舉辦「社區照顧關懷據點成果展」，共有1100名社區長輩參加，除精心打扮外，表演內容都融合在地色風情、舞蹈及音樂，還攜帶不少道具，既精采又有趣，到場與老人家共樂的縣長王惠美說，全彰化目前已經有273處關懷據點，期望日後，彰化縣500多個村里都能夠有關懷據點，就近照顧長輩。

今天的成果展由去年冠軍隊伍伸港鄉溪底社區的長輩，帶來熱情活力的精采表演揭開序幕，此次參與的社區中，有15位90歲以上的長者，最高齡的是來自埤頭鄉100歲的張蔥阿嬤，是活到老學到老的最佳典範，為活動增添不少色彩。

在靜態展覽的部分，共有21個社區參與，呈現長輩平日在據點參與活動的巧思與創意，並設計好玩的闖關遊戲及DIY展示社區特色，透過觀摩與學習，回到社區加入本身特色，創造出更多元貼近在地的服務內容。