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讓長輩活得健康 彰化縣村里將都設關懷據點
彰化縣政府今天上午在縣立體育館舉辦「社區照顧關懷據點成果展」，共有1100名社區長輩參加，除精心打扮外，表演內容都融合在地色風情、舞蹈及音樂，還攜帶不少道具，既精采又有趣，到場與老人家共樂的縣長王惠美說，全彰化目前已經有273處關懷據點，期望日後，彰化縣500多個村里都能夠有關懷據點，就近照顧長輩。
今天的成果展由去年冠軍隊伍伸港鄉溪底社區的長輩，帶來熱情活力的精采表演揭開序幕，此次參與的社區中，有15位90歲以上的長者，最高齡的是來自埤頭鄉100歲的張蔥阿嬤，是活到老學到老的最佳典範，為活動增添不少色彩。
在靜態展覽的部分，共有21個社區參與，呈現長輩平日在據點參與活動的巧思與創意，並設計好玩的闖關遊戲及DIY展示社區特色，透過觀摩與學習，回到社區加入本身特色，創造出更多元貼近在地的服務內容。
王惠美說，彰化縣在2019年彰化縣100歲以上的人瑞有147人，到2020年就已經增加到209位，可見現在人長壽不是夢，百歲也不是夢，在長壽的過程中，還要擁有健康的身體就很重要，縣府在經過一年多的努力，全彰化已經有273處關懷據點，期望日後彰化每個村里都能夠有關懷據點，就近照顧長輩。
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